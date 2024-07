Home

Livorno 27 luglio 2024 – Viola il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato un 40enne

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Cecina in collaborazione con i colleghi della Stazione di Rosignano Solvay hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi frequentati dalla stessa.

L’uomo era stato allontanato dall’abitazione familiare diversi mesi fa perché destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da essa frequentati per presunti maltrattamenti nei confronti della donna.

Quando però la signora lo ha visto avvicinarsi più volte ed in piena notte nei pressi della sua abitazione, nonostante il provvedimento a cui era sottoposto, ha chiamato i carabinieri che, giunti rapidamente sul posto, hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato, provvedimento poi convalidato dal Giudice del Tribunale di Livorno nel corso di specifica udienza.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.