Livorno 29 ottobre 2024 Viola il divieto di avvicinamento alla persona offesa, scattano i domiciliari

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno eseguito, a carico di un 40enne di Livorno, già gravato da pregiudizi, un provvedimento che aggrava la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa commutandola in arresti domiciliari. L’operazione è scaturita su ordine della Procura della Repubblica di Livorno a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale in esito alle valutazioni in merito alle reiterate condotte dell’indagato in violazione delle prescrizioni cui era sottoposto che sono state puntualmente rilevate dai carabinieri e riferite all’AG competente.

I militari infatti hanno accertato che l’uomo, già destinatario del divieto di avvicinamento a seguito di reati in materia di codice rosso, avrebbe violato più volte la misura, che quindi non è stata più ritenuta sufficiente per tutelare l’incolumità della vittima. Per l’uomo è quindi scattato il provvedimento maggiormente afflittivo ed al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la propria residenza di Livorno per restarvi in regime di arresti domiciliari.