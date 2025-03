Home

Cronaca

Viola il divieto di avvicinamento, arrestato un livornese

Cronaca

31 Marzo 2025

Viola il divieto di avvicinamento, arrestato un livornese

Livorno 31 marzo 2025 Viola il divieto di avvicinamento, arrestato un livornese

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Livorno Centro hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne livornese per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’allontanamento dalla casa familiare.

L’uomo, sottoposto alla citata misura cautelare emessa dall’A.G. labronica in ragione di presunte condotte persecutorie ai danni della compagna; non rispettando la prescrizione di osservare una distanza di almeno 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati della vittima, sarebbe stato colto in flagranza dai carabinieri mentre era intento a consumare una bevanda in un bar vicino all’abitazione di lei.

La pattuglia è stata attivata dalla centrale operativa cui era giunto l’allarme di attivazione del dispositivo elettronico.

Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida nel corso della quale il GIP del Tribunale di Livorno ha convalidato l’operato dei carabinieri ed ha disposto per il 40enne gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.