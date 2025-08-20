Home

20 Agosto 2025

Collesalvetti (Livorno) 20 agosto 2025 Viola le misure cautelari e tenta di fuggire dai carabinieri, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Collesalvetti, sono intervenuti di notte per un caso di segnalazione di un sospetto movimento riconducibile ad un indagato sottoposto agli obblighi con braccialetto elettronico.

La pattuglia della Stazione impegna nell’attività di polizia giudiziaria ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo sulla cinquantina originario dell’est Europa residente in zona per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’allontanamento dalla casa familiare.

L’uomo, sottoposto alla citata misura cautelare in ragione di presunte condotte persecutorie ai danni dell’ex compagna, non avrebbe rispettato la prescrizione imposta dall’AG di Livorno.

L’operazione è stata eseguita anche grazie all’allarme del dispositivo di controllo elettronico di cui l’uomo era dotato (cd. braccialetto elettronico) che è scattato presso la Centrale Operativa dei Carabinieri.

I Carabinieri di Collesalvetti che già si trovavano sul territorio hanno rapidamente raggiunto l’indagato ed accertato la violazione.

Ci sono stati istanti di concitazione dettati da un tentativo di fuga inscenato dall’uomo che è stato bloccato ed arrestato in flagranza di reato per la violazione della misura in atto.

Terminate le formalità previste, di intesa con la Autorità Giudiziaria competente, è poi stato ristretto al regime degli arresti domiciliari presso il suo domicilio a disposizione dell’AG titolare.