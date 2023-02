Home

Viola l'ordine di avvicinamento alla casa familiare, 29enne finisce in carcere

6 Febbraio 2023

Viola l’ordine di avvicinamento alla casa familiare, 29enne finisce in carcere

Livorno 6 febbraio 2023 – Viola l’ordine di avvicinamento alla casa familiare, 29enne finisce in carcere

Nel pomeriggio di sabato 4 febbraio gli agenti dell’Upgsp intervenivano in via Costanza per la segnalazione di un uomo gravato dal divieto di avvicinamento

L’uomo, successivamente identificato è un tunisino del 1994 , con in atto il divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna e della figlia minore, entrambe residenti all’indirizzo dell’intervento.

Il soggetto veniva rintracciato e fermato dagli agenti nelle immediate vicinanze dell’appartamento della ex.

Dagli accertamenti effettuati risulta a carico del tunisino un allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese ( ex compagna e figlia minore) .

Quindi l’uomo veniva accompagnato presso gli uffici di viale Boccaccio e sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di grammi 0,46.

Per il tunisino è scattato l’arresto ex art. 387 bis c.p. poichè colto nella flagranza della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Inoltre, veniva sanzionato amministrativamente ex art. 75 D.P.R. 309/90.

Il pubblico ministero di turno, Dott. VOLPE, ne disponeva di associare il soggetto presso la locale casa circondariale

