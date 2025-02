Home

Provincia

5 Febbraio 2025

Viola obblighi di dimora e guida senza patente, denunciato

Rosignano (Livorno) 5 febbraio 2025 Viola obblighi di dimora e guida senza patente, denunciato.

Nella serata di ieri, nel comune di Rosignano Marittimo e nelle frazioni di Rosignano Solvay e Vada, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare attenzione per i reati legati all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il rinforzo di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze giunti in quel centro per l’occasione.

In tali luoghi sono state controllate 61 persone e 31 veicoli. Tra questi veniva sorpreso, alle ore 21.45, un cittadino italiano alla guida di un veicolo nonostante avesse l’obbligo di dimora presso la propria abitazione dalle ore 20.00 e la patente revocata. Veniva quindi contestata la guida con patente revocato e segnalato all’A.G. per inosservanza degli obblighi previsti dalla misura a suo carico.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato