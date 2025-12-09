Home

9 Dicembre 2025

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 9 dicembre 2025 Viola più volte i domiciliari, 30enne finisce in carcere

Nell’ambito della costante azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno in chiave preventiva, con particolare attenzione ai soggetti già sottoposti a misure cautelari personale o di prevenzione, i Carabinieri della Stazione di Stagno hanno tratto in arresto e condotto in carcere un 30enne.

L’uomo da circa un mese era sottoposto agli arresti domiciliari con controllo elettronico perché gravemente indiziato di reati contro la persona.

All’esito dei controlli a cui era sottoposto per verificare il rispetto delle prescrizioni impostegli, sarebbe stato sorpreso in reiterate occasioni, a violare la misura e tali condotte erano state segnalate all’Autorità Giudiziaria la quale, alla luce di tali circostanze, ha ritenuto la misura in atto non più idonea e sufficiente a garantire le esigenze di sicurezza e di legalità e pertanto ha disposto la misura più afflittiva della custodia cautelare presso la locale casa circondariale.