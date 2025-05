Home

5 Maggio 2025

Livorno 5 maggio 2025 Viola ripetutamente i domiciliari, si aprono le porte del carcere per un tunisino 35enne

I Carabinieri del Comando Stazione Livorno Porto nei giorni scorsi hanno eseguito, a carico di un 35enne di origini tunisine, già gravato da pregiudizi per reati connessi agli stupefacenti e contro la persona, un provvedimento che aggrava, sostituendola, la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

L’operazione è scaturita da un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Firenze a seguito di ripetute violazioni degli obblighi imposti all’indagato cui lui avrebbe reiteratamente contravvenuto e che sono state accertate e debitamente riferite all’Autorità Giudiziaria competente dai carabinieri di Livorno.

A monte delle odierne determinazioni risaltano condotte a carico dell’indagato che sarebbe stato sorpreso in reiterate occasioni dagli uomini dell’arma e non solo, a infrangere la misura.

L’ultimo episodio risale ad una decina di giorni fa, quando una pattuglia incaricata del controllo, alle 22:30 circa non lo ha trovato presso il proprio domicilio, nonostante le restrizioni poste a suo carico.

In esito alle valutazioni sulle ripetute condotte dell’indagato, la misura in atto non è stata più ritenuta idonea e sufficiente a garantire le esigenze di sicurezza e di legalità e pertanto è stato ristretto presso la locale casa circondariale per restarvi in regime di custodia cautelare.