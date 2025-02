Home

15 Febbraio 2025

Violano il divieto di ritorno a Cecina, denunciate due persone

Cecina (Livorno) 15 febbraio 2025 Violano il divieto di ritorno a Cecina, denunciate due persone

Dai numerosi controlli svolti a largo raggio dai carabinieri due persone, di 25 e 38 anni, sono state denunciate in stato di libertà per violazione del foglio di via obbligatorio, poiché, senza giustificato motivo venivano fermati dall’ equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile nel comune di Cecina, violando il predetto provvedimento cautelare a cui erano sottoposti.