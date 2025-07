Home

25 Luglio 2025

Livorno 25 luglio 2025 Violazione del DACUR in via Grande: 40enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, affiancati dai colleghi del NAS per le competenze di settore, hanno denunciato a piede libero un uomo di circa 40 anni, di origine nordafricana, per violazione del provvedimento di DACUR (Divieto di Accesso alle aree Urbane), ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge 14/2017.

L’intervento è avvenuto durante i controlli mirati al contrasto dell’illegalità diffusa nel centro cittadino, in particolare lungo via Grande, dove i militari dell’Arma stanno da tempo intensificando la vigilanza. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti alle spalle, è stato sorpreso proprio in una delle aree da cui gli era stato interdetto l’accesso.

Il provvedimento di DACUR, che rientra tra le misure di prevenzione disposte per garantire maggiore sicurezza nei centri urbani, vieta a soggetti ritenuti pericolosi di frequentare determinate zone della città. L’inottemperanza a tale divieto rappresenta un reato e comporta la denuncia dell’interessato all’autorità giudiziaria.

L’azione dei Carabinieri si inserisce in un più ampio piano di controlli straordinari del territorio, finalizzati a tutelare la sicurezza dei cittadini e la vivibilità degli spazi pubblici, anche attraverso l’applicazione di misure preventive come il DACUR.