Violazione stradale a Rosignano: donna con patente ritirata e rifiuto di test anti-droga, rischia sanzioni fino a 36mila euro

1 Marzo 2024

Rosignano (Livorno) 1 marzo 2024 – Violazione stradale a Rosignano: donna con patente ritirata e rifiuto di test anti-droga, rischia sanzioni fino a 36mila euro

Lo scorso mercoledì 28 febbraio 2024, il personale del Comando della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo, in servizio di pattuglia del territorio, ha notato un’autovettura che stava transitando a forte velocità, guidata da una cittadina residente di circa 40 anni di età.

In seguito a controlli effettuati tramite la Centrale Operativa, emergeva che la conducente stesse circolando con patente di guida revocata da oltre un anno. Nei suoi confronti è stato redatto il verbale di violazione di cui all’art. 116 c. 15 Codice della Strada. Tale violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5. 100,00 a 30. 599,00 (pagamento in misura ridotta entro 5 giorni Euro 3.570,00) e la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per mesi tre.

Inoltre, la donna si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti urgenti sulla persona volti a rilevare l’eventuale stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

Di conseguenza, è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di cui all’art. 187 c. 8 del Codice della Strada, il quale prevede la pena dell’ammenda da Euro 1.500,00 a 6.000,00 e l’arresto da sei medi ad un anno.

