Violenza al pronto soccorso: pugno a un infermiere e carrello lanciato contro pazienti

11 Gennaio 2026

Livorno 11 gennaio 2026 Violenza al pronto soccorso: pugno a un infermiere e carrello lanciato contro pazienti

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato della Questura di Livorno ha tratto in arresto un uomo di 57 anni per l’aggressione compiuta ai danni di un infermiere dell’Ospedale Civile di Livorno.

L’uomo, giunto in ambulanza presso il locale nosocomio per un dolore alla gamba, una volta avvisato dei tempi che avrebbe dovuto attendere prima di essere visitato, dava in escandescenza aggredendo prima verbalmente e poi fisicamente il personale sanitario, sferrando finanche un pugno al volto di uno degli infermieri in servizio al pronto soccorso, un uomo di 62 anni, che riportava un trauma del setto nasale con prognosi di 7 giorni.

Le Volanti della Questura raggiungevano in pochissimo tempo il Pronto Soccorso dove sottoponevano l’aggressore ad arresto nella flagranza del reato di lesioni personali aggravate perché commesse a danno di personale sanitario.

Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo veniva sottoposto agli arresti domiciliari. Il giudice per le Indagini Preliminari, dopo aver convalidato l’arresto, disponeva per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici della Questura.

Nella notte del 9 gennaio u.s., personale della Sezioni Volanti interveniva presso il Pronto Soccorso, per una segnalazione di un soggetto di origine nord africana che stava dando in escandescenza all’interno del Triage del Pronto Soccorso, danneggiando oggetti presenti.

Lo stesso si presentava in stato di agitazione al pronto soccorso per una ferita al polpaccio. Dopo aver rifiutato le cure mediche minacciava il personale sanitario, si dirigeva verso il Triage e prelevava, dall’interno di uno dei box, un carrello che lanciava contro gli infermieri ed i pazienti presenti, senza colpire nessuno. Si dirigeva poi verso la porta scorrevole che divide i locali del Triage infrangendone il vetro a calci.

Gli operatori rintracciavano il soggetto che nel frattempo si era allontanato dalla sala del pronto soccorso; lo stesso veniva denunciato in stato di libertà e violenza e minaccia a P.U.