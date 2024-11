Home

Violenza contro il Personale Sanitario: Forza Italia Sostiene il Decreto di Tutela in Aula Oggi

13 Novembre 2024

“Non possiamo tollerare che coloro che abbiamo definito eroi durante la pandemia, e che continuano a esserlo ogni giorno, siano vittime di atti di violenza inaccettabili. Forza Italia ha molto a cuore la sicurezza e il rispetto per tutti coloro che operano nel settore della salute”. Così si esprime l’Onorevole Chiara Tenerini riguardo all’approvazione in Aula alla Camera del decreto che inasprisce le pene per le aggressioni contro il personale sanitario.

“Esprimo grande soddisfazione per questo provvedimento, che ha un carattere emergenziale. Oggi molti medici decidono, purtroppo, di abbandonare la carriera ospedaliera ed i giovani tendono a non scegliere questo percorso, anche per una questione di sicurezza. Questo decreto non solo prevede sanzioni più severe”, sottolinea Tenerini, “ma introduce anche l’arresto in flagranza differita, garantendo che i responsabili non possano sfuggire alla giustizia. È un passo necessario per proteggere chi si dedica alla nostra salute e al benessere della comunità.

Sul tema, mi preme ricordare, che abbiamo avviato un’indagine conoscitiva in Commissione Affari Sociali della Camera, per esaminare i problemi affrontati dai professionisti della sanità. L’obiettivo è condividere strategie e azioni concrete per migliorare le loro condizioni lavorative e riconoscere il ruolo cruciale che rivestono nel nostro sistema sanitario. In tale direzione va anche il percorso intrapreso da qualche mese, con il collega Cappellacci, volto a conoscere le condizioni lavorative del personale nei pronto soccorso italiani.

In ultimo mi preme ribadire l’attenzione che questo Governo ha per la Sanità e sottolineare il grande sforzo compiuto con la recente manovra, che destina nuovi fondi alla sanità da investire in assunzioni per il personale sanitario, per la defiscalizzazione delle indennità, per il comparto farmaco e dispositivi medici”.

