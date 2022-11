Home

Violenza contro le donne, un mese di appuntamenti. Il cartellone degli eventi

11 Novembre 2022

Un cartellone lungo un mese per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne

Livorno, 11 novembre 2022 – Ha preso il via, nei giorni scorsi, “Novembre antiviolenza”, il calendario degli eventi promossi dal Comune di Livorno, dal Centro Donna e dall’Associazione Ippogrifo per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne.

Le iniziative, realizzate in collaborazione con le associazioni e le realtà attive sul fronte educativo e culturale, operanti per la decostruzione degli stereotipi, disuguaglianze e discriminazioni e per l’educazione alla parità, si dipaneranno per tutto il mese di novembre.

In calendario seminari per aggiornamento professionale degli operatori e delle operatrici, assistenti sociali, rappresentanti delle forze dell’ordine, ma anche film, presentazione di libri, concerti, tavole rotonde.

Obiettivo delle iniziative è quello prevenire la violenza combattendo le sue radici culturali e le sue cause. Per questo sono essenziali le strategie politiche mirate all’educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata.

Di seguito il calendario dei prossimi appuntamenti.

Domenica 13 novembre ore 10.30

Centro Donna del Comune di Livorno (largo Strozzi 3)

“Aperi-libro della domenica. Incontro con l’autrice”

Maria Giovanna Papucci, presidente Ippogrifo, presenta l’opera di Vanessa Turinelli, patologa veterinaria, “Non un passo indietro”

Un aperitivo chiude l’incontro

Venerdì 18 novembre ore 9.30

Centro Donna del Comune di Livorno (largo Strozzi 3)

Seminario formativo “Dal patriarcato al disagio maschile. Essere maschi oggi, oltre gli stereotipi”

Modera: Maria Giovanna Papucci, presidente Ippogrifo

Intervengono:

Stefano Ciccone, saggista, fondatore di Maschile Plurale – “Un’alternativa alla retorica sulla crisi maschile dalla dimensione individuale e quella sociale”

Gabriele Lessi fondatore LUI – “Percorsi di recupero destinati agli autori di violenza”

Laura Adorni responsabile Servizi Sociali – “La cultura di genere nei Servizi Sociali e gli strumenti di contrasto alla violenza”

Discussione: punti di forza, criticità e nuove prospettive

Chiusura dei lavori e somministrazione test di gradimento

Si richiesta viene rilasciato attestato di frequenza

Domenica 20 novembre ore 10.30

piazza Grande

“Centaure on the road, in moto contro la violenza sulle donne” – Seconda Edizione

Donne che conciliano la loro passione per la moto con eventi di solidarietà, amicizia e sorellanza, arriveranno in città per sostenere la lotta alla violenza sulle donne

Venerdì 25 novembre

ore 17.00

Centro Donna del Comune di Livorno (largo Strozzi 3)

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Promuovere cultura contro la violenza sulle donne Per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi. Per sensibilizzare sulle discriminazioni e sulle disuguaglianze di genere

Interverranno:

Libera Camici, vicesindaca Comune di Livorno

Sofika Dhimjini presidente della FIDAPA BPW sez. di Livorno (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari )

ore 17.30

Performance dal vivo “Canto delle donne” Alda Merini … “io canto le donne prevaricate…”

Voce recitante: Silvia Rosellini

Concerto Duo Maestro Massimo Signorini, fisarmonica Maestro Marco Vanni, sax soprano

Mercoledì 29 novembre ore 10.30

Centro Donna del Comune di Livorno (largo Strozzi 3)

Apertura Lavori e Saluti delle Autorità

Modera: Maria Giovanna Papucci

Intervengono:

Silvia Brunori, Settore Welfare e Innovazione Sociale della Regione Toscana OSR violenza di genere. Presentazione del XIV Rapporto sulla violenza di genere in Toscana – “Leggere la violenza di genere attraverso i dati dei centri e delle reti antiviolenza” “Politiche di prevenzione e contrasto”

Mariella Popolla Ricercatrice Osservatorio Sociale Regione Toscana OSR violenza di genere.

Nel Comune di Livorno operano due centri antiviolenza che svolgono un importante lavoro di supporto e sostegno alle donne vittime di violenza, insieme ai loro figli minori coinvolti, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine, la ASL e gli altri enti territoriali.

CENTRO ANTIVIOLENZA IPPOGRIFO

largo Strozzi 3 – Livorno

Telefono 0586-90053

Per emergenze: 320-9624006 collegato al 1522

e-mail: ippogrifo@alicia.it

CENTRO ANTIVIOLENZA RANDI

piazza XX Settembre 1G – Livorno

Per contatti ed emergenze: 339-2785450

e-mail: associazionerandi@gmail.com

