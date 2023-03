Home

30 Marzo 2023

“Violenza di genere e femminicidio. Efficacia e prospettive della legge in materia”, un incontro al Cisternino di Città con la Senatrice Campione

Livorno 30 marzo 2023 – “Violenza di genere e femminicidio. Efficacia e prospettive della legge in materia”, un incontro al Cisternino di Città con la Senatrice Campione

Venerdì 31 alleore 17.30 presso la sala del Cisternino di Città, il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia organizza un convegno dal titolo “Violenza di genere e femminicidio. Efficacia e prospettive della legge in materia”. Interverrà la Senatrice Susanna Donatella Campione membro della Commissione Giustizia e Avvocato esperta nei casi di violenza contro le donne.

“In questo convegno”, dichiara la Senatrice Campione, “vogliamo dar voce a chi opera nel concreto per l’applicazione della legge in materia.

Monica Giorgi, Presidente Nuovo Sindacato dei Carabinieri ci porterà le esperienze della Polizia Giudiziaria; dal primo contatto, fino alle indagini e alla richiesta di misure cautelari. Antonella Scocca, del Comitato Tecnico Scientifico dell’Organismo Toscano per il Governo Clinico, parlerà dell’ingresso al Pronto Soccorso; dell’avvio del Codice Rosa e del supporto medico sanitario. Marco Bitossi, Ufficio Esecuzione Giudiziaria, interverrà per spiegare l’efficacia dell’applicazione delle misure di sicurezza e cautelari. Ana Mengue Esono Mbengo, Presidente Associazione Donne in Movimento, ci parlerà delle strutture protette e di come funzionano.

Voglio ringraziare il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per l’organizzazione e la Dirigente nazionale Marcella Amadio per il contributo che darà al convegno.

Con Andrea Romiti abbiamo voluto costruire un convegno non solo analizzi la legge nella sua efficacia e nelle sue criticità, ma che riesca a trasmettere che lo Stato è presente ed è a fianco delle donne in difficoltà

