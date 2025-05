Home

31 Maggio 2025

Violenza di Genere: l’Ammonimento del Questore e il Protocollo Zeus al centro del seminario formativo del 4 giugno a Livorno

Il Comune di Livorno, nell’ambito delle azioni promosse dalla Rete Antiviolenza territoriale, organizza martedì 4 giugno 2025 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Sala Carlo Azeglio Ciampi del Palazzo Granducale, un seminario formativo rivolto all’Ordine degli Avvocati di Livorno, sul tema:

“L’Ammonimento del Questore: uno strumento fondamentale per la prevenzione e per la presa in carico degli autori di violenza di genere”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie condivise delineate dal Protocollo d’Intesa per il contrasto alla violenza di genere, sottoscritto a marzo 2024 da Istituzioni, Forze dell’Ordine, Enti locali e realtà del Terzo Settore, che operano in sinergia per affrontare il fenomeno in modo sistemico e coordinato.

Il seminario si propone come un momento di approfondimento professionale dedicato in particolare alle implicazioni giuridiche, sociali e sanitarie legate all’ammonimento del Questore, misura prevista dalla legge per prevenire episodi di violenza domestica e stalking, e fondamento dei Protocolli Zeus, già attivi anche sul territorio livornese.

Programma degli interventi:

• Dott. Ridente, Dirigente Divisione Anticrimine, Questura di Livorno

“Il Protocollo Zeus e la centralità dello strumento dell’Ammonimento del Questore”

• Avv. Ettore Puppo, Ordine degli Avvocati di Livorno

“L’Ammonimento del Questore: implicazioni giuridiche”

• Dr.ssa Cinzia Porrà, Direttrice Zona Distretto Livornese

• Dr.ssa Rosa Maranto, Responsabile UF Consultorio Zona Distretto Livornese

“L’integrazione socio-sanitaria nella presa in carico delle persone vittime di violenza di genere”

• Avv. Cristina Cerrai, referente Spazio PSICOM

“Percorsi di sostegno individuale per il cambiamento orientato al maschile”

• Avv. Gabriele Lessi, referente Associazione LUI

“Il PUM-CUAV di Associazione LUI”

• Dott. Maurizio Agnello, Procuratore Capo della Repubblica di Livorno

Conclusioni

Coordinamento degli interventi a cura della Dr.ssa Silvia Bartoli, Responsabile PO Pari Opportunità del Comune di Livorno.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra attori istituzionali, operatori sociali e giuridici, per rafforzare le azioni di prevenzione e presa in carico integrate, anche a favore dei soggetti autori di violenza, in un’ottica di riduzione delle recidive e di responsabilizzazione.

Il seminario è accreditato per il riconoscimento di crediti formativi per le iscritte e gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Livorno.

