Violenza di genere, “Solo Sì è Sì”, a Bibbona un incontro sulla legge sul consenso
Bibbona (Livorno) 23 giugno 2026 Violenza di genere, “Solo Sì è Sì”, a Bibbona un incontro sulla legge sul consenso
“Solo Sì è Sì : continua la mobilitazione per la legge sul consenso libero e attuale”
Nell’ambito della Festa de l’Unità di Bibbona che si svolgerà presso l’Area Fieristica – via
Leonardo Da Vinci- La California (Bibbona) dal 26 al 28 Giugno compresi, Venerdì 26 Giugno ore 18.00 si
svolgerà l’Iniziativa Speciale “Solo Sì è Sì : continua la mobilitazione per la legge sul consenso libero e
attuale” per richiamare l’attenzione pubblica sull’importanza di una legislazione chiara e inequivocabile sul
principio del consenso nella disciplina della violenza sessuale.
Si invitano cittadine e cittadini ad un confronto sui contenuti della proposta di legge sul consenso e sulle
modifiche introdotte dal DDL a firma della senatrice Giulia Bongiorno, che riscrivono e svuotano il testo
originariamente approvato alla Camera all’unanimità, alterandone profondamente le motivazioni, gli
obiettivi e l’impianto.
La proposta di legge originaria, promossa dalle parlamentari del Partito Democratico con prima firmataria
l’On. Laura Boldrini, introduceva una definizione di violenza sessuale fondata sul consenso libero e attuale,
in linea con i principi della Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall’Italia nel 2013, che richiede di
considerare violenza sessuale qualsiasi atto sessuale non consensuale; le modifiche introdotte dal nuovo
disegno di legge rischiano invece di spostare il fulcro dalla garanzia del consenso alla dimostrazione del
dissenso, creando zone grigie che possono aumentare l’impunità e scaricare sulle donne l’onere di dimostrare
la violenza subita, si rende necessario continuare il confronto pubblico e chiedere che il testo venga
rivisto nel rispetto del principio fondamentale del consenso.
Dal mese di Marzo scorso abbiamo preso diverse iniziative per partecipare attivamente anche nel
nostro territorio alla battaglia nazionale, come il flash mob organizzato in contemporanea in tutte le piazze dei
comuni livornesi il 14 Marzo alla stessa ora dappertutto, si tratta ancora di diffondere e confrontarsi sulla
cultura che permea il tema della violenza maschile sulle donne che, purtroppo, è spesso sulle cronache
nazionali.
Contestualmente segnaliamo che in tutti i Comuni del territorio è stato approvato un O.d.G. che
impegna i rispettivi Consigli comunali a sostenere con chiarezza una proposta di legge nazionale che
introduca in modo esplicito e inequivocabile il principio del consenso nella disciplina della violenza
sessuale.
Parteciperanno all’Iniziativa Speciale : Claudia Macera , Segretaria Unione Comunale PD Bibbona,
Referente Conferenza Donne DEM Bibbona, Rita Villani , Portavoce Conferenza Donne DEM territorio di
Livorno, Antonella Di Giambattista, Segreteria CGIL Provincia di Livorno, Chiara Simoncini, Presidente
Commissione Pari Opportunità Comune di Bibbona, Patrizia Cecconi, Avvocata , Conferenza Donne DEM
Cecina, Manuela Pacchini, Assessora alle Politiche sociali, Cultura, Istruzione Comune di Bibbona.
Ogni giorno leggiamo di nuovi episodi di violenza contro le donne. La violenza di genere non si
combatte con interventi simbolici o misure isolate, ma con un cambiamento culturale profondo:
educazione al rispetto, alle emozioni, alla costruzione di relazioni sane e al pieno riconoscimento della libertà
delle donne. Il consenso non è un dettaglio giuridico: è il fondamento della libertà e della dignità della
persona.
Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare ed a confrontarci , Venerdì 26 Giugno ore 18.00
presso l’ l’Area Fieristica – via Leonardo Da Vinci- La California (Bibbona) . Si ringrazia per la fattiva
collaborazione il Partito Democratico di Bibbona.
Rita Villani
Portavoce – Conferenza Donne Democratiche di Livorno