Home

Provincia

Bibbona

Violenza di genere, “Solo Sì è Sì”, a Bibbona un incontro sulla legge sul consenso

Bibbona

23 Giugno 2026

Violenza di genere, “Solo Sì è Sì”, a Bibbona un incontro sulla legge sul consenso

Bibbona (Livorno) 23 giugno 2026 Violenza di genere, “Solo Sì è Sì”, a Bibbona un incontro sulla legge sul consenso

“Solo Sì è Sì : continua la mobilitazione per la legge sul consenso libero e attuale”

Nell’ambito della Festa de l’Unità di Bibbona che si svolgerà presso l’Area Fieristica – via

Leonardo Da Vinci- La California (Bibbona) dal 26 al 28 Giugno compresi, Venerdì 26 Giugno ore 18.00 si

svolgerà l’Iniziativa Speciale “Solo Sì è Sì : continua la mobilitazione per la legge sul consenso libero e

attuale” per richiamare l’attenzione pubblica sull’importanza di una legislazione chiara e inequivocabile sul

principio del consenso nella disciplina della violenza sessuale.

Si invitano cittadine e cittadini ad un confronto sui contenuti della proposta di legge sul consenso e sulle

modifiche introdotte dal DDL a firma della senatrice Giulia Bongiorno, che riscrivono e svuotano il testo

originariamente approvato alla Camera all’unanimità, alterandone profondamente le motivazioni, gli

obiettivi e l’impianto.

La proposta di legge originaria, promossa dalle parlamentari del Partito Democratico con prima firmataria

l’On. Laura Boldrini, introduceva una definizione di violenza sessuale fondata sul consenso libero e attuale,

in linea con i principi della Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall’Italia nel 2013, che richiede di

considerare violenza sessuale qualsiasi atto sessuale non consensuale; le modifiche introdotte dal nuovo

disegno di legge rischiano invece di spostare il fulcro dalla garanzia del consenso alla dimostrazione del

dissenso, creando zone grigie che possono aumentare l’impunità e scaricare sulle donne l’onere di dimostrare

la violenza subita, si rende necessario continuare il confronto pubblico e chiedere che il testo venga

rivisto nel rispetto del principio fondamentale del consenso.

Dal mese di Marzo scorso abbiamo preso diverse iniziative per partecipare attivamente anche nel

nostro territorio alla battaglia nazionale, come il flash mob organizzato in contemporanea in tutte le piazze dei

comuni livornesi il 14 Marzo alla stessa ora dappertutto, si tratta ancora di diffondere e confrontarsi sulla

cultura che permea il tema della violenza maschile sulle donne che, purtroppo, è spesso sulle cronache

nazionali.

Contestualmente segnaliamo che in tutti i Comuni del territorio è stato approvato un O.d.G. che

impegna i rispettivi Consigli comunali a sostenere con chiarezza una proposta di legge nazionale che

introduca in modo esplicito e inequivocabile il principio del consenso nella disciplina della violenza

sessuale.

Parteciperanno all’Iniziativa Speciale : Claudia Macera , Segretaria Unione Comunale PD Bibbona,

Referente Conferenza Donne DEM Bibbona, Rita Villani , Portavoce Conferenza Donne DEM territorio di

Livorno, Antonella Di Giambattista, Segreteria CGIL Provincia di Livorno, Chiara Simoncini, Presidente

Commissione Pari Opportunità Comune di Bibbona, Patrizia Cecconi, Avvocata , Conferenza Donne DEM

Cecina, Manuela Pacchini, Assessora alle Politiche sociali, Cultura, Istruzione Comune di Bibbona.

Ogni giorno leggiamo di nuovi episodi di violenza contro le donne. La violenza di genere non si

combatte con interventi simbolici o misure isolate, ma con un cambiamento culturale profondo:

educazione al rispetto, alle emozioni, alla costruzione di relazioni sane e al pieno riconoscimento della libertà

delle donne. Il consenso non è un dettaglio giuridico: è il fondamento della libertà e della dignità della

persona.

Per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare ed a confrontarci , Venerdì 26 Giugno ore 18.00

presso l’ l’Area Fieristica – via Leonardo Da Vinci- La California (Bibbona) . Si ringrazia per la fattiva

collaborazione il Partito Democratico di Bibbona.

Rita Villani

Portavoce – Conferenza Donne Democratiche di Livorno