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Violenza domestica all’Elba, aggredisce la compagna e i genitori di lei: allontanato e braccialetto elettronico

Elba

29 Maggio 2026

Violenza domestica all’Elba, aggredisce la compagna e i genitori di lei: allontanato e braccialetto elettronico

Campo nell’Elba (isola d’Elba, Livorno 29 maggio 2026 Violenza domestica all’Elba, aggredisce la compagna e i genitori di lei: allontanato con braccialetto elettronico

Un nuovo episodio di presunta violenza domestica si è verificato nei giorni scorsi all’Isola d’Elba, dove i Carabinieri della Stazione di Campo nell’Elba, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Portoferraio, sono intervenuti nell’abitazione di una giovane coppia convivente a seguito di una segnalazione arrivata intorno alle 21.

Secondo quanto ricostruito dai militari, nel corso del pomeriggio si sarebbe già verificata una prima aggressione fisica scaturita per motivi banali, durante la quale la donna sarebbe stata colpita dal compagno. La giovane, spaventata dall’accaduto, si era rifugiata temporaneamente a casa di un conoscente.

La situazione sarebbe poi degenerata nuovamente in serata quando, rientrata nell’abitazione, la donna sarebbe stata ancora aggredita dal convivente durante una lite. L’uomo, secondo la ricostruzione fornita dagli operanti, l’avrebbe colpita e afferrata al collo.

Nel frattempo erano arrivati anche i genitori della giovane per supportare la figlia, ma sarebbero rimasti a loro volta coinvolti nell’episodio, subendo anch’essi l’aggressione dell’uomo.

I Carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto, hanno constatato il protrarsi della condotta violenta e aggressiva anche alla loro presenza, tanto da rendere necessario separare fisicamente i soggetti coinvolti e mettere in sicurezza le persone presenti.

Informato il Pubblico Ministero di turno, ritenendo sussistenti le condizioni previste dalla legge, i militari hanno proceduto all’allontanamento d’urgenza dell’uomo dalla casa familiare, misura prevista nei casi di violenza domestica e di genere.

Successivamente l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento d’urgenza applicando nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico.

L’Arma dei Carabinieri ha colto l’occasione per ribadire l’importanza della tempestività nelle segnalazioni legate ai casi di “Codice Rosso”, ricordando come sia fondamentale rivolgersi immediatamente al 112, alle caserme presenti sul territorio o ai centri antiviolenza anche solo per ricevere supporto o consigli su situazioni potenzialmente pericolose.