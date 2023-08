Home

Violenza in strada: 47enne con ferite da taglio a volto e schiena in via Gazzarrini

5 Agosto 2023

Livorno 5 agosto 2023 – Violenza in strada: 47enne con ferite da taglio a volto e schiena in via Gazzarrini

Un episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di venerdì 4 agosto in via Gazzarrini, nei pressi di piazza XX Settembre.

Un uomo di 47 anni, di nazionalità straniera, è stato aggredito con un’arma da taglio, presumibilmente un coltello o un taglierino.

L’uomo ha riportato ferite alla schiena e al volto, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i volontari della Misericordia di via Verdi con un’ambulanza dotata di medico del 118.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare l’aggressore, che si sarebbe dato alla fuga dopo la lite. Le cause dell’aggressione sembrano originate da una lite i cui motivi sono ancora da chiarire.

