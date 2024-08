Home

Elba

13 Agosto 2024

Violenza sessuale ai danni di due donne, identificato un marinaio francese

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 13 agosto 2024 – Violenza sessuale ai danni di due donne, identificato un marinaio francese

I Carabinieri della Stazione di Portoferraio congiuntamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia a conclusione dell’attività d’indagine scaturita dalle denunce presentate dalle due donne nei giorni scorsi in merito a due presunti episodi di violenza sessuale hanno in pochi giorni chiuso il cerchio, individuando il sospettato autore dei fatti.

Gravi indizi sono stati raccolti a carico di un cittadino francese sopra i trent’anni, che avrebbe fatto parte dell’equipaggio marittimo di un’imbarcazione yacht charters ormeggiata nei giorni addietro a Portoferraio.

Sul conto del predetto le indagini condotte dai militari hanno permesso di isolare importanti elementi di reità in ordine ad entrambi gli episodi denunciati.

Minuziosa è stata l’analisi delle videosorveglianze cittadine grazie oltre ad ulteriori approfondimenti di tipo tecnico che hanno permesso ai Carabinieri di risalire al presunto autore.

Proprio grazie all’intervento dei carabinieri quella sera si sarebbe evitata anche una sorta di reazione di alcune persone intervenute a tutela delle vittime.

Le indagini quindi sono andate avanti speditamente anche per poter ricostruire l’esatta dinamica e collegare il primo episodio al secondo; in questo modo il presunto autore quella sera evidentemente allentando i freni inibitori verosimilmente a causa dell’abuso di alcol avrebbe posto in essere condotte di reato nei confronti delle due donne punibili nell’alveo delle fattispecie di violenza sessuale.

Atteso che lo stato del procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.