Violenza sessuale: la Municipale identifica e denuncia un uomo, episodi ripetuti nel tempo

13 Febbraio 2025

Livorno 13 febbraio 2025 Violenza sessuale: la Municipale identifica e denuncia un uomo, episodi ripetuti nel tempo

La Polizia Municipale (nucleo specializzato di Polizia Giudiziaria) ha deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo per il reato di violenza sessuale con contestuale apertura della procedura denominata “Codice Rosso”.

Nel mese di gennaio infatti si era presentata al Comando della Polizia Municipale una ragazza per sporgere querela contro ignoti per aver subito delle molestie sessuali mentre si trovava a lavoro.

All’atto della querela, la ragazza aveva fornito agli agenti alcuni video e fotografie ritraenti il soggetto che l’avrebbe molestata.

Il personale della Sezione Specializzata ha avviato immediatamente un’attività infoinvestigativa tesa ad individuare la persona, recandosi nella zona dove erano avvenuti i fatti e parlando con chi tale zona è solito frequentarla, compresi i commercianti, i quali riferivano che il soggetto ignoto, nel tempo, si era reso responsabile di vari episodi simili.

Pochi giorni dopo, durante il pattugliamento dell’area, il soggetto è stato individuato nella zona del centro dove è stato fermato e successivamente accompagnato presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria per gli approfondimenti di polizia, il fotosegnalamento e la formale identificazione, quindi il deferimento all’Autorità Giudiziaria, come detto per il reato di violenza sessuale con apertura del codice rosso.