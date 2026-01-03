Home

3 Gennaio 2026

Porto Azzurro (isola d'Elba, Livorno) 3 gennaio 2026 Violenza sessuale, minaccia e calunnia: in carcere 60enne elbano

I Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro hanno arrestato un uomo sulla sessantina, residente in zona, gravato da pregiudizi, nonché gravemente indiziato per i reati di minaccia, calunnia e violenza sessuale. Dette dinamiche risalgono a condotte perpetrate tra il 2013 e il 2018 proprio sul territorio elbano, cui seguirono attività di indagine condotte dai Carabinieri dell’Isola e che si sono concluse con una prima pronuncia del Tribunale di Livorno, resa poi definitiva nel corso del 2024 da quella della Corte di Appello di Firenze. Appena prima della fine del 2025, i Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro hanno rintracciato l’indagato dando esecuzione al provvedimento pendente a suo carico ed emesso dal Tribunale di Livorno – Ufficio Esecuzioni Penali che ha disposto nei suoi confronti l’ordine di carcerazione. I Carabinieri di Porto Azzurro, che hanno anche condotto le indagini e seguito la vicenda passo dopo passo, sono riusciti ad ottenere tale risultato attraverso un lavoro fatto di puntuali riscontri e accertamenti investigativi che hanno circostanziato e documentato alla competente Procura della Repubblica ogni elemento ed indizio di reità. L’uomo è stato rintracciato sul territorio elbano e tradotto nella Casa di Reclusione di Porto Azzurro, dove sconterà l’intero cumulo di pena di anni quattro e mesi undici di reclusione. Si tratta di un caso in cui la perdurante azione di controllo del territorio ed investigativa svolta dai Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro ha portato nel tempo ad una pronuncia definitiva dell’AG Giudicante del Distretto di Firenze.