1 Dicembre 2025

Violenza sulle donne, at lancia un video per tenere alta l’attenzione tutti i giorni

Livorno 1 dicembre 2025 Violenza sulle donne, at lancia un video per tenere alta l’attenzione tutti i giorni

L’azienda di trasporto pubblico al servizio dei diritti

A volte basta un minuto: è online, sui social e in tv il video dedicato alle iniziative promosse sugli autobus della Toscana nella giornata del 25 novembre scorso

Il 25 novembre 2025 alle ore 15:22 AT ha fermato 3 autobus per un minuto a Firenze, Siena e Livorno per dare il nostro contributo per l’eliminazione della violenza contro le donne. A bordo 3 attrici nascoste tra i viaggiatori hanno preso la parola e hanno ricordato l’importanza del 1522 (numero antiviolenza e antistalking, gratuito, multilingue e completamente anonimo) raccontando a tutti i numeri di un fenomeno davvero da combattere ogni giorno tutti insieme.

Per questo at ha realizzato un video dedicato al tema, pubblicato sulla pagina You Tube di at (link) e sui nostri social, diffuso a tutti gli iscritti alla newsletter, a tutti i dipendenti e che, a partire da questi giorni, sarà trasmesso sulle emittenti televisive toscane.

La violenza esiste ovunque, anche negli spazi pubblici. Per questo ci siamo fermati un minuto per ricordare, riflettere, sensibilizzare. E per informare come poter denunciare una violenza, subita da noi o da qualcun altro. Un minuto può sembrare poco, eppure a volte è sufficiente per farsi coraggio, chiedere aiuto e rimettersi in viaggio.

Tra le altre iniziative, at sta portando avanti la collaborazione con il Centro Antiviolenza La Nara di Prato, da dove è partita una campagna di sensibilizzazione locale sulla violenza di genere che presto diventerà regionale (https://www.at-bus.it/it/1522).

at, che anche al suo interno diffonde una cultura del rispetto e della parità, sta lavorando per avere tutti i requisiti per richiedere la UNI 125:2022, la Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere.

Il bus, grazie alla sua capacità di trasporto elevata e alla sua accessibilità a tutti, è un mezzo perfetto per veicolare il messaggio che una via d’uscita dalla violenza esiste e per fornire una chiave: c’è chi è pronto ad ascoltarti, subito, al 1522.

