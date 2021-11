Home

Violenza sulle donne: collaborazione carabinieri – Soroptimist, il comando dell’arma si illumina di arancione

24 Novembre 2021

Livorno 24 novembre 2021

Carabinieri Livorno: “giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, con Soroptimist il comando provinciale si illumina di arancione.

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che si celebra domani 25 novembre, grazie alla collaborazione tra il Soroptimist International d’Italia e l’Arma dei Carabinieri, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e tutti i Comandi Provinciali del territorio nazionale illumineranno di arancione, il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza di genere, le proprie sedi quale tangibile segno di vicinanza alla tematica.

A Livorno, aderendo all’invito della Presidente del club di Livorno di Soroptimist International, prof.ssa Maria Raffaella Calabrese De Feo, a partire dal tramonto di questa sera sarà illuminata di arancione la facciata del Comando Provinciale di viale Fabbricotti, dove è presente la “Stanza tutte per sé”.

Una stanza, realizzata proprio grazie al sostegno del Soroptimist, che ha lo scopo di sostenere la donna nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenze e abusi e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona.

Anche durante la pandemia le “stanze” hanno sempre continuato a contrastare la violenza e ad offrire un porto sicuro con interventi di contrasto e prevenzione.

