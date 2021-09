Home

Vip Livornesi, Federica Panicucci: età, compagno, lavoro e vita privata

23 Settembre 2021

23 settembre 2021

23 settembre 2021

Federica Panicucci è una tra le conduttrici televisive e radiofoniche più amate d’Italia che attualmente conduce Mattino 5 su Canale 5.

Chi è Federica Panicucci: età, compagno, lavoro e vita privata

Federica Panicucci nata a Cecina il 27 ottobre 1967 debutta in televisione nel 1987

Al suo esordio ricopre il ruolo di “centralinista” dell’ultima edizione di Portobello.

Nel 1988 inizia a lavorare in Fininvest, ha il ruolo di “hostess” nella trasmissione Il gioco delle coppie in onda su Canale 5 e condotta da Marco Predolin.

Da Mediaset passa in Rai nel 1996 Nel 1996. In Rai affianca Adriano Celentano nel programma Arrivano gli uomini trasmesso su Rai1.

Alla fine degli anni novanta affianca Pippo Baudo nella conduzione di alcuni show evento come La notte delle muse e Il ballo delle debuttanti.

Dal 2000 al 2005 lavora in esclusiva per la RAI conducendo su Rai 2 nel primo pomeriggio e in fascia preserale tre “programmi rosa” Affari di cuore, Batticuore e Scherzi d’amore.

Nella primavera 2006 firma l’esclusiva con Mediaset e lascia la Rai. Lascia la Torna su Italia 1 dove conduce con Serena Garitta il varietà Comedy Club.

Nell’autunno 2006 affianca Enrico Papi alla conduzione del nuovo reality show di Italia 1 La pupa e il secchione.

Il 24 aprile 2008 recita nell’episodio Ma quant’è dura la salita della seconda stagione della fiction di Canale 5 I Cesaroni.

Nella stagione 2009/2010 sostituisce Barbara D’Urso nel rotocalco mattutino Mattino Cinque prodotto dalla testata giornalista Videonews.

A gennaio del 2011 sostituisce Barbara D’Urso anche nel rotocalco televisivo della domenica pomeriggio Domenica Cinque.

Nel novembre 2017 e novembre 2018, viene confermata la sua presenza alla conduzione della nuova edizione di Capodanno in Musica, in onda la notte di San Silvestro su Canale 5.

La Panicucci si è sposata nel 2006 con il dj Mario Fargetta: durante il loro matrimonio sono nati due figli, Sofia e Mattia. Nel dicembre 2015 i due hanno fatto sapere al pubblico della loro imminente separazione.

Dal 2016 Federica Panicucci è sentimentalmente impegnata con Marco Bacini.

Federica Panicucci e Marco Bacini si sarebbero sovuti sposare nel 2021 ma il matrimonio è saltato.

Il motivo però non è una crisi o una rottura nella coppia ma semplicemente hanno deciso di far slittare le nozze a causa del Covid.

I due, infatti, inizialmente avevano annunciato di voler organizzare la cerimonia in Puglia, a Fasano di Savelletri poi avevano optato per la più vicina Forte dei Marmi. Infine, invece, Federica Panicucci e Marco Bacini hanno deciso di annullare tutto ed aspettare tempi migliori per il pronunciare il fatidico ‘Si’.

Il matrimonio è solo rimandato per causa della situazione pandemica che con l’arrivo della variante Delta non consente ancora di organizzare liberamente cerimonie feste. La coppia spera di poter organizzare il giorno delle nozze nel 2022

