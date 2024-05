Home

16 Maggio 2024

Virginia Gonella entra nello staff della Pallacanestro Don Bosco

Livorno 16 maggio 2024 – Virginia Gonella entra nello staff della Pallacanestro Don Bosco

Arriva da Genova la new entry nello staff della Pallacanestro Don Bosco, si tratta della giovane Virginia Gonella che, nella prossima stagione agonistica, farà parte dello staff del settore giovanile e minibasket rossoblu.

Virginia arriva dalla Liguria, da Genova in particolare, dove ha iniziato il percorso da coach minibasket e settore giovanile al Basket Pegli, dove rimane per tre anni, lavorando sia nel settore giovanile femminile che come assistente alla formazione Under 16 Femminile, con cui conquista il terzo posto alle finali nazionali di categoria.

A seguito della pandemia, ecco il trasferimento all’Auxilium Genova, da capo allenatore dell’Under 14 Elite e da assistente con l’Under 15 d’Eccellenza, con un lavoro sempre più specifico nel minibasket, lavoro svolto anche nel CUS Genova.

Dopo tre anni a Genova, con annessa qualifica di istruttore minibasket nazionale, nell’ultimo anno Virginia approda ad Imperia come responsabile minibasket e capo allenatore dell’Under 14 e 15 maschile, ed assistente dell’Under 17.

Adesso Virginia arriva nella grande famiglia della Pallacanestro Don Bosco, un incarico che la ragazza ligure accetta con tanto entusiasmo, come testimoniano le sue prime parole in rossoblu:

“Sono veramente molto contenta di intraprendere questa nuova avventura in una società così organizzata e attenta ai dettagli come da sempre è la Pallacanestro Don Bosco. Sono pronta a mettermi in gioco e anche per questo sono molto contenta di iniziare la mia esperienza già nel finale della stagione in corso”.

A Virginia il benvenuto da parte di tutto lo staff, tecnico e societario, della Pallacanestro Don Bosco