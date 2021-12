Home

24 Dicembre 2021

“Visita annullata alla bambina, Usl risolve”. La lettera di un padre

AGGIORNAMENTO, USL RISOLVE

Il lettore ci comunica che fortunatamente il problema si è risolto:

“A seguito formale reclamo all’Usl, sono stato contattato per confermare l’appuntamento.

Comunque davvero grazie per avermi dato la possibilità di “denunciare” quanto accaduto”.

Livorno 24 dicembre 2021

La lettera firmata di un genitore che si è trovato di fronte ad un problema di mala gestione del personale USL

“In data 28/12/2021 mia figlia avrebbe dovuto effettuare visita sportiva integrativa a seguito di guarigione da covid, tra le altre cose asintomatica.

Purtroppo oggi 23/12/2021 siamo stati contattati da una infermiera del reparto di medicina sportiva, per annullare senza possibilità di nuovo appuntamento, suddetta visita.

La motivazione, alquanto vergognosa, che ci è stata data è che:

l’USL ha dirottato il primario di cardiologia a fare i tracciamenti covid, visto l’aumento dei casi in questi giorni.

In primo luogo credo che sia inammissibile dopo 2 anni di gestione spesso lacunosa dover distogliere un primario per assegnarlo ad una mansione che potrebbe essere ricoperta da un qualsiasi impiegato.

In secondo luogo il disagio creato a mia figlia, come ad altri bambini, che si ritrovano a stare bene senza poter effettuare attività sportiva. e questo per la mala gestione, e per la mancanza di volontà di gestirla in maniera migliore.

Per ultimo, ma non meno importante, il disagio economico che una famiglia si ritrova a dover affrontare in un periodo di crisi come questo; visto che l’unica possibilità è far effettuare una visita privata per poter permettere la ripresa della attività fisica, visto che parliamo di cifre che si aggirano sulle 150 €.

E’ possibile che dei bambini e ragazzi non possano svolgere regolarmente sport perché bloccati dalla burocrazia e dalla disorganizzazione vigente?

Si parla tanto del fatto che è fondamentale il movimento per i ragazzi sia per la salute fisica sia per lo sviluppo sociale”

