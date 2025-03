Home

Cronaca

Visita di commiato del comandante della legione carabinieri toscana, generale di divisione Lorenzo Falferi, al comando provinciale carabinieri di Livorno

Cronaca

28 Marzo 2025

Visita di commiato del comandante della legione carabinieri toscana, generale di divisione Lorenzo Falferi, al comando provinciale carabinieri di Livorno

Livorno 28 marzo 2025 Visita di commiato del comandante della legione carabinieri toscana, generale di divisione Lorenzo Falferi, al comando provinciale carabinieri di Livorno

Il Generale di Divisione Lorenzo Falferi, dal 25 luglio 2023 Comandante della Legione Carabinieri Toscana, si è recato nuovamente in visita al Comando Provinciale di Livorno questa volta in veste di Comandante uscente, per un saluto di commiato in vista del suo prossimo prestigioso incarico a Roma.

Ad accoglierlo nella caserma “Gen. D. Giuseppe Amico” di viale Fabbricotti il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Piercarmine Sica, ed una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado in servizio nella provincia labronica nonché una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso della vista, il Generale ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso dai carabinieri del Comando Provinciale labronico nel periodo del suo comando, sottolineando i rilevanti risultati raggiunti in termini di attività operativa, di vicinanza alla popolazione e di attenzione alle dinamiche del territorio. A testimonianza di tale sentito apprezzamento, l’alto Ufficiale ha donato il crest del Comando Legione Toscana al Comando Provinciale, consegnandolo nelle mani del Comandante Provinciale Sica che ha ricambiato con il dono di un quadro raffigurante una veduta di Livorno con la storica chiesa di San Jacopo in Acquaviva.

Prima del rientro a Firenze il Generale ha incontrato alcune autorità cittadine.