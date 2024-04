Home

Cronaca

Visita di commiato del Generale Gino Micale, 40 anni fa il suo primo incarico a Livorno

Cronaca

14 Aprile 2024

Visita di commiato del Generale Gino Micale, 40 anni fa il suo primo incarico a Livorno

Livorno 14 aprile 2024 – Visita di commiato del Generale Gino Micale, 40 anni fa il suo primo incarico a Livorno

Il Generale di Corpo d’Armata Gino MICALE, Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, comando che comprende le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, in vista dell’imminente collocamento in congedo previsto per il 4 maggio p.v., al termine di quasi 50 anni di intensa ed esaltante vita militare, in parte trascorsa a Livorno tra le fila del Gruppo Intervento Speciale e del 1° Reggimento CC paracadutisti “Tuscania” di cui è stato anche comandante, ha raggiunto la città labronica per rendere omaggio alle Bandiere di Guerra dei due citati prestigiosi reparti dell’Arma dei Carabinieri. Accompagnato dal Comandante della 2^ Brigata Mobile CC, Generale di Brigata Gianluca Feroce, il Generale Micale ha voluto poi rivolgere un affettuoso saluto al personale riunito presso le rispettive sedi, intrattenendosi con i militari più anziani con cui ha condiviso emozionanti ricordi e momenti di servizio vissuti sia in Italia che all’estero nell’ambito del comparto a maggiore vocazione militare dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo l’arrivo a Livorno, ad oltre 40 anni di distanza dal suo primo incarico nella città labronica dove è stato richiamato più volte a ricoprire incarichi di comando tra i quali quello del Reggimento CC paracadutisti “Tuscania”, il Generale Micale è stato accolto presso la caserma “G. Amico” dove ha salutato i reparti ivi presenti per poi spostarsi presso la caserma “Vannucci” dove si è intrattenuto con i paracadutisti dell’Arma.