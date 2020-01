Home

27 gennaio 2020

Visita guidata gratuita con Gaia all’Oasi della Contessa, come prenotare

Livorno 27 gennaio 2020 – Domenica 2 febbraio ore 10:00 l’Associazione Culturale GAIA organizza una visita guidata gratuita della Riserva Naturale Regionale Oasi della Contessa, piccola zona umida situata nella Tenuta Bellavista Insuese, in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, in cui in tutto il mondo si ricorda il ruolo fondamentale di questi fragili ed indispensabili ecosistemi per la vita del pianeta (www.worldwetlandsday.org).

La visita guidata, adatta a grandi e piccini, porterà i visitatori lungo il percorso-natura con una facile passeggiata fino ai capanni birdwatching del tuffetto e del martin pescatore, realizzati con fondi regionali, da cui sarà possibile osservare con binocoli e canocchiali (ed ascoltare…) le principali specie di uccelli acquatici che popolano la zona umida d’inverno, approcciandosi al birdwatching.

Si potranno osservare oche selvatiche, alzavole, mestoloni, germani reali, morette tabaccate, il volo del falco di palude e la silouette degli aironi cenerini nei campi vicini, ascoltare i primi canti dell’usignuolo di fiume, il trillo del tuffetto ed il tipico verso del porciglione dal fitto canneto palustre e, per i più piccoli riconoscere le tracce dei mammiferi lasciate nei tratti di fango.

La riserva naturale Oasi della Contessa è inserita dagli anni ’90 nella Rete Ecologica Europea Natura 2000, finalizzata alla conservazione a livello europeo di habitat e di specie floristiche e faunistiche, come Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale, ed è stata inserita nel 2016 come core area (area di massima protezione) nella Riserva della Biosfera “Selve Costiere di Toscana” dal Programma MaB UNESCO, assieme ad aree di rilievo naturalistico del Parco Naturale Regionale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli e della Riserva Naturale Regionale dei Monti Livornesi.

L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti, ma il numero di visitatori è limitato per garantire una migliore qualità di visita e non disturbare l’avifauna.

Sono consigliati stivali di gomma ed abbigliamento congruo ad escursioni in natura, a questa iniziativa gli amici a quattro zampe non sono ammessi…

E’ necessario prenotare per tempo alla email asscultgaia@gmail.com o al cell. 3385259192 (telefonare dopo le ore 14:00 oppure inviare WhatsApp).