Visita in notturna del Palazzo De Larderel. Il percorso guidato è a cura dell’associazione Guide Labroniche

21 febbraio 2020

Livorno, 21 febbraio 2020- Questa sera alle ore 21 con l’associazione Guide Labroniche si potrà effettuare una visita guidata in notturna al sontuoso palazzo De Larderel, attuale sede del Tribunale civile.

E’ il sesto anno che l’associazione promuove l’iniziativa, e sempre con grande successo. Palazzo de Larderel è una straordinaria residenza ottocentesca, probabilmente la più sontuosa della città. Si potranno visitare la Gran Galleria, la Sala da ballo ed il Salottino Gotico, scrigno dorato e gioiello dell’ebanisteria dell’ottocento. Fra le enormi sale ottocentesche si potrà ripercorrere la straordinaria storia della dinastia dei de Larderel, giunta dalla Francia a Livorno e diventata una tra le più influenti famiglie di tutta la Toscana

Ritrovo alle ore 20.45, via De Larderel 88

Durata 2 ore

Prezzo: 10 € a persona

Prenotazione obbligatoria: Tramite MESSAGGIO WHATSAPP al 3490057410 (no vocali).

Il messaggio deve contenere [ un NOME (di riferimento per il gruppo) + NUMERO PARTECIPANTI+ ORARIO SCELTO]

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO dietro MESSAGGIO POSITIVO DI RISPOSTA.

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori info o per prenotare per chi non ha Whatsapp)