Visite gratuite, prevenzione: perdita cognitiva per avanzamento d’età o per traumi

21 Febbraio 2022

Livorno 21 febbraio 2022

Giovedì 10 marzo presso il centro sociale Zanni Nadea, in via Don Pio Albertario 8, quartiere Corea è organizzata una giornata di prevenzione ed informazione sui problemi della salute legate alla perdita cognitiva per avanzamento d’età o per traumi

Dalle ore 9.00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30, saranno effettuate gratuitamente visite di screening

Le visite saranno effettuate dal dottor Alfonso D’Apuzzo coordinatore sanitario del Centro Memento e dovranno essere prenotate al numero 331/6889241.

L’evento è organizzato dalla farmacia Farneti, Confcommercio e Memento (gruppo interdisciplinare di neuroriabilitazione)

