Cronaca

16 Febbraio 2022

Livorno 16 febbraio 2022

ASL Toscana nord ovest: pubblicata la manifestazione di interesse rivolta alle strutture private accreditate per visite specialistiche e diagnostica per immagini

La ASL Toscana nord ovest informa che sul sito della Asl al link https://www.uslnordovest. toscana.it/bandi-e-concorsi/ 8358-manifestazione-di- interesse-rivolta-alle- strutture-private-accreditate- presenti-sul-territorio-dell- azienda-usl-toscana-nord- ovest-interessate-alla- sottoscrizione-di-accordi- contrattuali-per-l-erogazione- di-diagnostica-per-immagini- prestazioni-specialistiche- prime-visite-branche-varie, è stata pubblicata la manifestazione di interesse rivolta alle strutture private accreditate del territorio che sono interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali per l’erogazione di diagnostica per immagini e prestazioni specialistiche per prime visite.