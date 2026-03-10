Home

“Vita da social”: incontro con 250 studenti in piazza del Luogo Pio

10 Marzo 2026

Sull'uso e i pericoli di Internet. Testimonial Cosimo Bertini

Livorno, 10 marzo 2026 –

Si è tenuta stamattina, in Piazza del Luogo Pio, la tappa livornese della XIII edizione di “Una vita da social”,

la più importante campagna educativa itinerante di diffusione della cultura della legalità, promossa dalla Polizia Postale e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito

e mirata a sensibilizzare studentesse e studenti, ma anche docenti e famiglie, all’uso responsabile del web.

La Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, dr.ssa Eva Claudia Cosentino, ha inaugurato l’iniziativa alla presenza del Prefetto Giancarlo Dionisi, del Vicario del Questore dott.ssa Lorena La Spina, dell’Assessora al Bilancio e alla Partecipazione Viola Ferroni, in rappresentanza del Sindaco.

Nel corso della mattinata, gli esperti della Polizia Postale hanno incontrato sul truck multimediale circa 250 studenti, dagli 8 ai 15 anni, provenienti da 6 diversi Istituti Scolastici del Capoluogo, affrontando tematiche cruciali,

quali il cyberbullismo, l’adescamento, l’educazione sentimentale online, il furto d’identità digitale e altre forme di cyberviolenza, come quella di genere tra pari e le discriminazioni, evidenziando l’importanza di un utilizzo consapevole e prudente dei social e dei dispositivi digitali

e invitando a non restare indifferenti di fronte alle compagne e ai compagni in difficoltà e a promuovere il rispetto, l’ascolto e l’utilizzo della rete come strumento di inclusione e condivisione.

Scopo dell’iniziativa è stata quindi quella di educare e prevenire episodi di violenza e di discriminazione e, in particolare, quelle che avvengono attraverso i post online e sulle piattaforme social.

La Polizia Stradale ha partecipato all’evento con momenti informativi dedicati all’educazione e alla sicurezza stradale, sensibilizzando i cittadini sull’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada e di promuovere comportamenti responsabili alla guida.

In chiusura, in qualità di testimonial, è intervenuto sul truck il campione mondiale di sciabola Cosimo Bertini, atleta delle Fiamme Oro, che ha portato la propria esperienza di utente della rete, dispensando consigli per una navigazione sicura