Vita indipendente, Galletti e Quartini: “Regione avara con le persone con disabilità”

1 Agosto 2020

Toscana (Firenze) 1 agosto 2020 – Più soldi per la Vita Indipendente in Toscana, bocciato un ordine del giorno firmato anche dai 5 stelle: “E’ una vergogna, la Regione disattende le richieste delle persone con disabilità e le promesse fatte”

Commentano così la candidata alla presidenza della Regione per il Movimento 5 Stelle Irene Galletti e Andrea Quartini, Consigliere regionale

“Una Regione avara con le persone con disabilità, un atteggiamento vergognoso da parte della consiglio e della giunta regionale.

La Giunta boccia una legittima richiesta di garantire e aumentare i fondi a favore dei progetti per la Vita Indipendente.

Da anni ormai Rossi & co. ignorano le giuste richieste delle persone con disabilità della Toscana che chiedono maggiori garanzie e finanziamenti.

Purtroppo non vi è certezza dei fondi nè vi sarà un aumento degli stessi come avevamo chiesto.

Tante le promesse fatte dalla Regione, mai mantenute però, a danno di chi ha veramente bisogno, ogni giorno, di cure e di assistenza, ma soprattutto di vedersi garantita una vita dignitosa, come stabilisce la nostra Carta Costituzionale.

Continueremo a batterci per una riduzione delle liste d’attesa, per maggiori soldi e per garantire più equità.”