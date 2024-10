Home

Cronaca

Vita indipendente, pubblicati i bandi 2024 per garantire il diritto all’autonomia

Cronaca

15 Ottobre 2024

Vita indipendente, pubblicati i bandi 2024 per garantire il diritto all’autonomia

Livorno 15 ottobre 2024 – Vita indipendente, pubblicati i bandi 2024 per garantire il diritto all’autonomia

Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest i bandi “Interventi personalizzati destinati alle persone con disabilità e grave limitazione dell’autonomia finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente” relativi alle Zone Distretto e alle Società della Salute del territorio di competenza.

Per i singoli bandi è possibile consultare la pagina del sito aziendale “Vita Indipendente 2024” all’indirizzo: https://www.uslnordovest. toscana.it/progetti-aziendali/ 221-progetti-azienda/13590- vita-indipendente-2024

Per “Vita indipendente” si intende il diritto – riconosciuto anche a livello internazionale dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e poter vivere nella società alla pari e secondo le proprie aspirazioni, evitando l’isolamento e la discriminazione e favorendo invece l’integrazione e la partecipazione.

Gli interventi che vengono finanziati in quest’ambito riguardano la cura della persona, l’assistenza personale nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, e le azioni per favorire l’accessibilità, la mobilità, e anche la pratica sportiva.

Vita indipendente, pubblicati i bandi 2024 per garantire il diritto all’autonomia