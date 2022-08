Vita, la lista di Cunial che accoglie No G5, No paura day e altri, raccoglie firme a Livorno

Home

13 Agosto 2022

Livorno 13 agosto 2022 – Vita, la lista fondata da Cunial che accoglie No G5, No paura day, No Vax e altri, raccoglie firme a Livorno

Il numero di firme da raccogliere è stabilito in base ai collegi plurinominali – 1.500 ciascuno – ma dimezzato per via del voto anticipato, per un totale di 36.750 firme per la Camera e 19.500 per il Senato

Il programma della lista Vita per le elezioni 2022

Il programma è sintetizzato in questi 10 punti che poi vedremo nel dettaglio

1. VITA

2. LIBERTÀ COSTITUZIONALI

3. RIPRISTINO DELLE SOVRANITÀ NAZIONALI

4. GEOPOLITICA

5. SCUOLA, ARTI E SCIENZA

6. INFORMAZIONE LIBERA E VERITÀ

7. BENI COMUNI

8. SALUTE E SCIENZA

9. RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

10. SICUREZZA COME VALORIZZAZIONE DEGLI ESSERI UMANI E DELLE COMUNITÀ

I 10 punti

1. VITA

Abrogazione di ogni norma emanata in violazione dei diritti umani e in contrasto con i principi originari e spirituali della vita.

e in contrasto con i principi originari e spirituali della vita. Sì alla vita come diritto inalienabile in tutte le sue espressioni e manifestazioni. Principale rivelazione della vita, le giovani generazioni, i bambini e gli adolescenti sono al centro della comunità nazionale.

2. LIBERTÀ COSTITUZIONALI

Abolizione di ogni ricatto sanitario e terapeutico come l’obbligo vaccinale per ogni fascia di età e per tutte le categorie professionali e sociali.

e terapeutico come l’obbligo vaccinale per ogni fascia di età e per tutte le categorie professionali e sociali. Stop ai sistemi di ingegneria sociale , sorveglianza e controllo, nonché di premialità e credito sociale.

, sorveglianza e controllo, nonché di premialità e credito sociale. Rispetto e garanzia di tutti i diritti naturali e costituzionali.

Libertà di movimento e spostamento della persona senza restrizione emergenziale.

della persona senza restrizione emergenziale. Libertà e diritto al lavoro e allo studio come attitudine del proprio talento personale e professionale finalizzato al bene comune.

come attitudine del proprio talento personale e professionale finalizzato al bene comune. Diritto e salvaguardia della proprietà privata, inviolabile.

3. RIPRISTINO DELLE SOVRANITÀ NAZIONALI

Stop alle speculazioni della finanza internazionale sull’Italia e la sua economia nazionale.

sull’Italia e la sua economia nazionale. Blocco dell’ID-Pay e del Wallet system finalizzato alla sostituzione della moneta contante con la moneta elettronica.

finalizzato alla sostituzione della moneta contante con la moneta elettronica. Lotta alla disoccupazione tecnologica.

Abolizione degli ordini e dei collegi professionali e degli esami di Stato per l’accesso alle libere professioni.

e degli esami di Stato per l’accesso alle libere professioni. Stop TTIP (Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti) ed ai trattati internazionali di libero scambio e desecretazione degli accordi e dei contratti stipulati in ogni settore dallo Stato con le multinazionali.

(Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti) ed ai trattati internazionali di libero scambio e desecretazione degli accordi e dei contratti stipulati in ogni settore dallo Stato con le multinazionali. Banca centrale di proprietà dello Stato.

Sistema bancario a prevalenza pubblico, con separazione netta tra Banche Commerciali e Banche d’Investimento.

Libertà normativa per valute locali gestite da casse comunali.

Instaurazione della sovranità monetaria , energetica e alimentare.

, energetica e alimentare. Sviluppo di un piano nazionale di autonomia energetica sostenibile.

Salvaguardia della produzione italiana e dei mestieri tradizionali , sburocratizzazione e agevolazioni per le attività locali, partite iva, piccole e medie imprese a sostegno dell’economia locale reale.

, sburocratizzazione e agevolazioni per le attività locali, partite iva, piccole e medie imprese a Stop all’aumento prezzi dei beni di prima necessità e di consumo (come carburante per il trasporto su gomma, utenze, alimenti, servizi e forniture).

(come carburante per il trasporto su gomma, utenze, alimenti, servizi e forniture). Protezione e controllo degli asset strategici industriali.

Riduzione della pressione fiscale e tassa piatta al 20%.

Riduzione radicale della spesa pubblica improduttiva e della burocrazia.

radicale della Creazione di zone franche per l’export al fine di rilanciare l’economia nel Mezzogiorno e di ogni altra zona depressa del Paese.

4. GEOPOLITICA

Italia nazione pacifica e neutrale , esclusa da alleanze militari armate.

, esclusa da alleanze militari armate. Ripudio della guerra.

Uscita dalla NATO.

Chiusura e dismissione delle basi militari di forze straniere sul territorio nazionale.

e dismissione delle sul territorio nazionale. Piena attuazione del Trattato per la proibizione delle armi nucleari e divieto produzione armamenti sul territorio nazionale.

e divieto produzione armamenti sul territorio nazionale. Uscita dall’Euro e da questa Unione Europea.

Esclusione di rappresentanti istituzionali italiani dai think tank , summit e consessi gestiti da organismi sovranazionali, massonerie deviate e occulte nonché gruppi lobbistici non eletti dal popolo.

, summit e consessi gestiti da organismi sovranazionali, massonerie deviate e occulte nonché gruppi lobbistici non eletti dal popolo. Abolizione del segreto di Stato per i delitti di stragi e terrorismo.

5. SCUOLA, ARTI E SCIENZA

Abolizione dei programmi di formazione scolastica veicolati con nuove tecnologie digitali: DAD, Metaverso e robotica.

dei programmi di formazione scolastica veicolati con nuove tecnologie digitali: Stop ai programmi d’indottrinamento gender, corpo neutro e transumano.

gender, corpo neutro e transumano. Massima indipendenza della ricerca scientifica , slegata dai conflitti d’interesse dell’industria e da influenze lobbistiche.

, slegata dai conflitti d’interesse dell’industria e da influenze lobbistiche. Scuola, Università e Alta Formazione Artistica e Musicale come luogo di formazione e crescita basata sui modelli pedagogici di libertà , non violenza e sviluppo dei talenti.

come luogo di , non violenza e sviluppo dei talenti. Tutela della libertà di scelta della didattica alternativa e homeschooling.

alternativa e homeschooling. Riconoscimento e dignità per le discipline complementari della salute e delle scienze noetiche.

e delle scienze noetiche. Riconoscimento e diffusione della bellezza come nuovo paradigma culturale e sociale.

6. INFORMAZIONE LIBERA E VERITÀ

Trasparenza sulla provenienza delle f onti giornalistiche e dei finanziamenti dell’editoria pubblica e privata per il superamento dei conflitti d’interesse.

sulla provenienza delle f pubblica e privata per il superamento dei conflitti d’interesse. Abolizione dei contratti d’oro in RAI.

Abolizione dell’ordine dei giornalisti.

Stop al finanziamento pubblico dell’editoria.

Indipendenza dell’informazione pubblica per un reale pluralismo di contenuti e opinioni.

per un reale pluralismo di contenuti e opinioni. Recessione di accordi sottoscritti tra Stato e multinazionali dell’Hi-tech, piattaforme social e organi di informazione protesi alla sistematica censura del pluralismo.

7. BENI COMUNI

No agli OGM , organismi geneticamente modificati dall’ingegneria genetica.

, organismi geneticamente modificati dall’ingegneria genetica. No agli NBT, tecniche di miglioramento genetico.

tecniche di miglioramento genetico. Stop all’inquinamento dei cibi e delle coltivazioni e promozione del benessere animale.

dei cibi e delle coltivazioni e promozione del benessere animale. Stop ai programmi di geo-ingegneria e difesa dell’aria pubblica e dell’etere.

e difesa dell’aria pubblica e dell’etere. Stop al taglio degli alberi e valorizzazione del patrimonio boschivo e del verde pubblico.

Sostegno delle aziende biologich e e biodinamiche.

e e biodinamiche. Investimenti sull’autosufficienza , sulla produzione solidale a filiera corta e sui valori della cultura agricola contadina.

, sulla produzione solidale a filiera corta e sui valori della cultura agricola contadina. Gestione comune dell’ acqua pubblica come fonte primaria di vita.

come fonte primaria di vita. Riconoscimento del valore inestimabile dei beni comuni come intangibili , di tutti e soprattutto per tutti, a garanzia della giustizia sociale, dei più deboli e delle generazioni future.

, di tutti e soprattutto per tutti, a garanzia della giustizia sociale, dei più deboli e delle generazioni future. Tutela dei cicli armonici e naturali dell’ecosistema , per la parte biotica con particolare riferimento agli animali.

, per la parte biotica con particolare riferimento agli animali. No al nucleare.

8. SALUTE E SCIENZA

Stop alla cultura della morte nella propaganda della iper-medicalizzazione della vita.

nella propaganda della iper-medicalizzazione della vita. Revisione del sistema sanitario nazionale fondato su prevenzione, libertà di scelta terapeutica, principio di precauzione e di prevenzione del danno.

Abolizione dei sistemi clientelari di nomina politica e valutazione dei direttori generali di ASL e Ospedali.

di nomina politica e valutazione dei direttori generali di ASL e Ospedali. Libertà di scelta terapeutica e abolizione del passaporto sanitario e green pass.

Stop 5G , moratoria nazionale per gli standard tecnologici non sicuri per umanità e ambiente.

, moratoria nazionale per gli standard tecnologici non sicuri per umanità e ambiente. Stop alla transizione digitale.

Minimizzazione dell’inquinamento elettromagnetico, fisico e chimico e riconoscimento delle malattie ambientali.

9. RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Separazione delle carriere dei Magistrati.

Abolizione dei Tribunali per i Minorenni.

Divieto per i Magistrati di ricoprire incarichi ministeriali, politici, elettorali.

per i Magistrati di ricoprire Riforma dei Consigli Giudiziari con l’introduzione della rappresentanza dell’Avvocatura.

con l’introduzione della rappresentanza dell’Avvocatura. Riforma del CSM con elezione dei componenti non con presentazione di “liste elettorali correntizie” ma per sorteggio.

con elezione dei componenti non con presentazione di “liste elettorali correntizie” ma per sorteggio. Obbligo di conclusione dei procedimenti penali e civili entro due anni per ogni grado di giudizio.

dei procedimenti penali e civili Abolizione dei ruoli della magistratura onoraria con acquisizione alla Magistratura Ordinaria dei Giudici di Pace.

10. SICUREZZA COME VALORIZZAZIONE DEGLI ESSERI UMANI E DELLE COMUNITÀ

Stop all’immigrazione clandestina in tutte le sue forme attraverso l’autodeterminazione delle persone e delle comunità, per la fine di ogni tipo di neocolonialismo estrattivista.

in tutte le sue forme attraverso l’autodeterminazione delle persone e delle comunità, per la fine di ogni tipo di neocolonialismo estrattivista. Sostegno alle comunità locali per la gestione condivisa delle ricchezze del territorio.

per la gestione condivisa delle ricchezze del territorio. Ogni comunità locale decide , attraverso gli organi preposti, per il proprio presente e futuro , in base alle proprie necessità.

, attraverso gli organi preposti, per , in base alle proprie necessità. Estensione dei sistemi di partecipazione del cittadino e dei meccanismi decisionali sulle scelte territoriali come confronto costante con i rappresentanti eletti nelle amministrazioni locali in particolare su temi come discariche, termovalorizzatori, inceneritori e grandi opere.

A Livorno il banchetto per la raccolta firme lo si può trovare nel parcheggio davanti al Bar Sardelli Via di Collinaia 6 (Zona Leccia)

Orario:

Sabato 13 e domenica 14 agosto dalle 10,00 alle 12,00, dalle 15,00 alle 17,30 e dalle 21,00 alle 22,00

