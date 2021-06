Home

Cronaca

Vittime dei crimini, rimodulate le misure di sostegno

Cronaca

7 Giugno 2021

Vittime dei crimini, rimodulate le misure di sostegno

Misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e dei reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Rimodulati gli importi delle borse di studio per gli anni dai 2017 al 2019 e determinati quelli per gli anni 2020 e 2021.

Livorno 7 giugno 2021

Il Ministero dell’Interno ha comunicato la rimodulazione in via definitiva degli importi delle borse di studio per gli anni 2017, 2018, 2019, con un aumento fino a un massimo del 30% di quanto precedentemente deliberato, e ha determinato gli importi per gli anni 2020 e 2021, a favore degli orfani dei crimini domestici e dei reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Le somme stanziate e la modalità di presentazione delle istanze per gli anni 2020 e 2021 sono consultabili sull’avviso pubblicato sul sito della Prefettura alla sezione “Notizie”

Avviso borse di studio anni 2020-2021.PDF

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin