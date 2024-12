Home

18 Dicembre 2024

Livorno 18 dicembre 2024 Vittoria all’overtime per la Pielle femminile

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO supera, dopo un tempo supplementare, la Named Number 8, “vendicando” la sconfitta patita ad inizio stagione in Coppa Toscana: sul parquet del Pala Cecioni le ragazze di coach Luca Castiglione, prive ormai di Elena Cecchi (rottura del legamento crociato anteriore), giocano una partita di grande intensità per l’intero arco dei 40 minuti, ma soprattutto durante un supplementare da 14 punti realizzati per mezzo di una maggiore lucidità offensiva.



Avvio di gara in cui le due squadre si rispondono colpo su colpo (14-13 al 10’), con la Pielle avanti di un’inezia anche alla pausa lunga sul punteggio di 27-26. Nella ripresa il piccolo margine di vantaggio premia Massa-Versilia, nonostante la straordinaria prova balistica di Diletta Donadio, autrice di 22 punti e 10 rimbalzi.

Il quarto periodo è un susseguirsi di emozioni, tanto che alla quarta sirena l’equilibrio regna ancora sovrano (50 pari). Il trio Zorzi, Benedetti e Collodi prende per mano la Toscana Legno, brava all’overtime a stringere le maglie in difesa e a trovare con maggiore continuità la via del canestro.

Toscana Legno Pielle Livorno-Named Number 8: 64-59 d.1t.s.

TOSCANA LEGNO: Nottolini, Castiglione M., Menchetti 2, Zorzi 12, Caverni, Donadio 22, Castiglione V., Benedetti 11, Collodi 12, Cecconi 5. All. Castiglione L.

Arbitri: Biancalana e De Trane

Parziali: 14-13, 27-26, 38-40, 50-50, 64-59