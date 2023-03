Home

Vittoria bella e importante per l'Us Livorno Basket

13 Marzo 2023

Vittoria bella e importante per l’Us Livorno Basket

Livorno 13 marzo 2023

Serie C Silver. Altro giro, altra vittoria per il Brusa Us Livorno che batte la Libertas Basket Montale per 94-84 nel fortino del PalaCosmelli.. E come sempre sono punti pesantissimi dati gli equilibri instabili dei piani alti della classifica. Una partita complicata. Montale si presenta al Cosmelli al gran completo, e occorre la miglior Us Livorno per avere la meglio. La squadra di Marco Mori gioca bene, a cominciare dai due playmaker, Bernardini e Pantosti, dominanti nel ruolo. Così come impressiona il reparto lunghi ,Ghezzani, Congedo e Fiore, che giocano al meglio supportati da tutta la squadra. Una partita che conferma la solidità della formazione amaranto e la spinge al secondo posto della graduatoria, dato che Montevarchi è stato fermato da Monsummano. Classifica corta, e adesso c’è la trasferta sul terreno proprio di Monsummano, che sta indossando il vestito da ammazza grandi.

Il tabellino: Bernardini 17, Bini, Congedo 8, Del Monte 7, Fiore 15, Ghezzani 4, Iardella 13, Locci, Pantosti 19, Simonetti, Spinelli 7, Vivone 4. All Mori. Ass. Vullo

