Vittoria di Giani: numeri, paradossi e interrogativi

14 Ottobre 2025

La vittoria di Eugenio Giani alle elezioni regionali 2025 in Toscana sembra netta nei numeri, ma nasconde alcune contraddizioni che meritano una riflessione attenta.

Partiamo dai dati: su 3.007.106 elettori toscani, solo il 47,73% ha partecipato alla tornata elettorale, ovvero circa 1.435.293 persone. Di queste, il 54,07% ha scelto Giani, per un totale stimato di 776.252 voti. Confrontando questo risultato a quello del 2020 — quando, con un’elettorato leggermente più basso (2.987.881), Giani era riuscito ad ottenere 861.894 voti — emerge che oggi la sua base effettiva è più ridotta in termini assoluti.

Infatti, dei 3 milioni circa di toscani aventi diritto, circa 2.230.854 non hanno votato Giani: sono o coloro che non si sono recati alle urne o quelli che hanno scelto candidati alternativi.

Questo panorama porta a una domanda inevitabile: Giani può davvero “festeggiare” come Presidente del popolo toscano, se oltre la metà dell’elettorato non ha scelto lui? Il titolo stesso suona ambiguo: governare sarà senz’altro un successo politico, ma la legittimazione popolare appare più fragile di quanto possa suggerire un’elezione “vinta”.

Il peso della perdita di voti e i cambiamenti politici nel quadro toscano

Molti fattori concorrono a spiegare questa perdita: innanzitutto, l’ingresso del Movimento 5 Stelle in coalizione può aver drenato consensi dall’area di centrosinistra, o spinto molti a non votare il campo progressista. Se nei passaggi elettorali precedenti M5S aveva presentato liste proprie, oggi il suo posizionamento nella coalizione può aver alterato in negativo i risultati elettorali.

In secondo luogo, l’assenza di forze come Italia Viva o +Europa in Toscana può aver depotenziato l’attrattiva verso l’elettorato moderato e centrista. Parte di quell’area, non percependo una valida alternativa moderata, potrebbe aver scelto l’astensione o votato scheda bianca o candidati minori.

Infine, la disillusione politica — un fenomeno già avvertito in molte regioni italiane — sembra aver toccato anche la Toscana. Il crollo dell’affluenza suggerisce che molti cittadini non si sono sentiti rappresentati o coinvolti dalle campagne elettorali o dai rappresentanti politici imposti loro dai partiti nelle liste elettorali. Quando i programmi sembrano simili e le leadership vecchie o rimpastate, il voto perde appeal.

In sostanza, il risultato di Giani è politicamente importante e gli conferisce una vittoria istituzionale, ma non può essere interpretato come una conferma incondizionata di consenso popolare. È un mandato vinto in un contesto di partecipazione scarsa, in cui la maggioranza degli elettori è rimasta fuori dal processo decisionale.

Se vuole effettivamente rappresentare “il popolo toscano”, chi governerà dovrà impegnarsi per riconquistare fiducia, coinvolgere i cittadini, proporre innovazioni e, soprattutto, dimostrare che il voto non è inutile: che le scelte contano, che ogni persona è parte della comunità attiva.

