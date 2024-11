Home

Sport

Basket

Vittoria sul filo di lana contro Terni per la Pielle femminile

Basket

5 Novembre 2024

Vittoria sul filo di lana contro Terni per la Pielle femminile

Livorno 5 novembre 2024 Vittoria sul filo di lana contro Terni per la Pielle femminile

Vittoria sul filo di lana per la TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO nel campionato di Serie B Femminile: la squadra di coach Luca Castiglione, giunta alla terza vittoria consecutiva nel giro di una settimana, si è sbarazzata della Pink Basket Terni per 46-45. Primo quarto i cui la Toscana Legno gioca una buona senza difensiva, senza però incidere in attacco (13-9 al 10’). Tutto ciò permette a Terni, avversario fisico e con talento diffuso nelle esterne, di rimanere aggrappata al match per l’intero arco della gara (28-22 alla pausa lunga). Match in equilibrio anche nella seconda metà gara, fino al possesso finali: la Pielle sbaglia il tiro della staffa, ma dall’altra parte Terni non fa meglio, consegnando due punti di platino a Castiglione e compagne.

Toscana Legni Pielle Livorno-Pink Basket Terni: 46-45

TOSCANA LEGNO: Nottolini, Castiglione M., Menchetti, Cecchi 11, Zorzi 5, Caverni ne, Donadio 5, Castiglione V. 5, Benedetti 9, Collodi 6, Cecconi 6. All. Castiglione L.

Arbitri: Lodovichi e Labed

Parziali: 13-9, 28-22, 40-33, 40-33