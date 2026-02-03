Home

Vivaio d’oro per il Fides: doppio titolo italiano Under 12 di sciabola a Pescara

3 Febbraio 2026

Livorno 3 febbraio 2026 Vivaio d’oro per il Fides: doppio titolo italiano Under 12 di sciabola a PescaraLa tradizione ultracentenaria di vittorie e campioni del Circolo Scherma Fides di Livorno continua a porre basi solide per il futuro

Weekend di grande soddisfazione a Pescara per il settore giovanile della sciabola del Circolo Scherma Fides di Livorno, protagonista al Campionato Nazionale a Squadre GPG con una splendida doppietta di titoli italiani Under 12, conquistati sia al maschile che al femminile.

Nella giornata di sabato, è andata in scena la competizione di sciabola maschile Under 12, che ha visto il Fides schierare la formazione composta da Pietro Saracaj, Sandro Alderigi e Marco Petralia. I tre giovani sciabolatori hanno condotto un girone impeccabile, chiuso con tutte vittorie e il secondo posto nella classifica provvisoria. Da lì è iniziato un percorso netto nella fase a eliminazione diretta. In semifinale il Fides ha superato la forte formazione di Terni per 36-32, conquistando l’accesso alla finale, dove ha poi avuto la meglio sulla Società del Giardino di Milano con il punteggio di 36-30, laureandosi Campione d’Italia Under 12.

La giornata di domenica ha regalato un’altra grande gioia al club amaranto grazie alla sciabola femminile Under 12. Il quartetto formato da Benedetta Vanni, Flavia Anguillesi, Viola Santini e Olimpia Scotto ha confermato fin dalle prime fasi il proprio valore, chiudendo il girone con tutte vittorie e il primo posto nella classifica provvisoria. Nelle eliminazioni dirette le giovani atlete del Fides hanno superato Frascati Scherma nei quarti per 36-32, la Scherma San Marco in semifinale per 36-34, per poi dominare la finale contro il Dauno Foggia con il punteggio di 36-19, conquistando il secondo titolo italiano Under 12 del weekend.

Sempre nella giornata di sabato sono scese in pedana anche le atlete della sciabola femminile Under 14, Linda Gigoni, Giulia Staccioli e Anita Saccomani. Per loro una gara sfortunata ma ricca di spunti positivi, conclusa agli ottavi di finale dopo un assalto combattuto, perso 45-39 contro il Dauno Foggia.

A rendere ancora più significativo il fine settimana di Pescara è stata la presenza, a bordo pedana accanto ai giovanissimi atleti del Fides, di Nicola Zanotti, Maestro responsabile dell’intero settore sciabola del Circolo Scherma Fides di Livorno. Cresciuto sportivamente proprio nel club amaranto, Zanotti vanta una lunga carriera internazionale in veste di tecnico, con numerose partecipazioni olimpiche e l’esperienza più recente come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di sciabola, ruolo ricoperto fino alle Olimpiadi di Parigi. Il suo impegno diretto nelle competizioni giovanili testimonia in modo concreto la grande importanza che il Fides attribuisce allo sviluppo delle giovani leve, un percorso condiviso con la Maestra Ilaria Bianco, già atleta olimpionica e campionessa del mondo, e con il Maestro Leonardo Tomer, all’interno di un progetto che unisce la crescita del vivaio a risultati di vertice oggi consolidati sia a livello nazionale che mondiale.

