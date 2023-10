Home

2 Ottobre 2023

Vivi Antignano presenta il suo programma, grande partecipazione ieri domenica primo ottobre

Livorno 2 ottobre 2023 – Vivi Antignano presenta il suo programma, grande partecipazione ieri domenica primo ottobre

Tanta gente ieri al pranzo organizzato dall’Associazione “Vivi Antignano” per presentare la propria attività e i progetti in cantiere per i prossimi mesi.

Nel suggestivo salotto a cielo aperto di piazza Ero Gelli; si sono ritrovate più di cento persone che hanno voluto sapere e conoscere questa nuova realtà associativa che da qualche tempo anima il borgo.

Gustando il buonissimo cibo preparato e fornito dagli esercenti del paese, secondo una formula già positivamente rodata, si è chiacchierato, ascoltato, cantato riscoprendo il piacere di stare insieme.

Ricco il programma dei progetti futuri dell’Associazione , alcuni piccoli, altri più impegnativi. Dall’impegno civico verso i beni comuni (riqualificazione della fonte Vecchia e del Rio Banditella tanto per fare un esempio); organizzazione di eventi culturali ( circolo di lettura, presentazione di libri, pubblicazione della storia di Livio Ceccarelli da lui stesso scritta alla veneranda età di 93 anni); attenzione a questioni che ci interrogano come quella dei giovani e della loro crescita a momenti ricreativi anche in vista delle prossime festività natalizie.

L’appuntamento, per chi è interessato a partecipare, è tutti i venerdì dalle 17,30 alle 19 presso la stazioncina di Antignano. Per rimanere aggiornati, la pagina Fb dell’Associazione Vivi Antignano Banditella.

