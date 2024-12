Cronaca

5 Dicembre 2024

Livorno 5 dicembre 2024 “Vivi il Natale a Livorno, scegli l’autobus”, Bus e Funicolare di Montenero gratuiti ogni domenica

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Livorno, in collaborazione con AT Autolinee Toscane, ha voluto promuovere la mobilità sostenibile, anche facendo ricorso a risorse proprie, per venire incontro ai cittadini che vogliono godersi il centro durante le festività natalizie lasciando a casa la macchina e muovendosi in bus o in bici, sia per gli acquisti sia per visitare i musei o partecipare alle tante manifestazioni organizzate in città per grandi e piccini.

Il titolo dell’iniziativa è “Vivi il Natale a Livorno, scegli l’autobus”, e prevede la gratuità di tutti i bus urbani domenica prossima, 8 dicembre, e le due domeniche successive, domenica 15 e domenica 22 dicembre, servizio serale compreso.

Gratuità, in queste tre domeniche, anche per tutte le corse della Funicolare di Montenero.

Per questa iniziativa il Comune di Livorno ha stanziato oltre 25mila euro. Autolinee Toscane ha collaborato organizzando il servizio e curando la realizzazione e l’affissione di manifesti e locandine.

“Questo programma di gratuità sul trasporto pubblico locale – dichiara l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – va ormai avanti da diversi anni, ci sta dando ottimi risultati e speriamo che aiuterà lo shopping in centro sotto le feste evitando file stressanti, smog e perdite di tempo a cercare parcheggio”.