Vivi la Venezia, in Fortezza Nuova: “La Memoria del Quartiere e Pentagonando”

12 ottobre 2019

Vivi la Venezia, in Fortezza Nuova: “La Memoria del Quartiere e Pentagonando”

Livorno 12 ottobre 2019 – L’evento di domenica 13 ottobre ore 16 in Fortezza Nuova: “La Memoria del Quartiere e Pentagonando” apre per il Comitato Vivi la Venezia una nuova stagione sociale e culturale.

L’obiettivo è quello di creare nel quartiere comunità con spirito di amicizia e di godere insieme dei luoghi bellissimi della Venezia, valorizzandoli e rendendoli vivi grazie alla Memoria, alla storia comune e ai ricordi.

Livorno, La Venezia, e i quartieri intorno alla Fortezza amano ricordare e raccontare!

Con la partecipazione di tanti residenti, e persone, non solo del Comitato di Vivi La Venezia, ma anche dei quartieri confinanti, ci siamo uniti, per realizzare in Fortezza Nuova, un evento ricco di storia, aneddoti e testimonianze che costituiscono un nostro patrimonio, la Memoria come bene comune.

Vivi la Venezia ringrazia il Comune di Livorno che gli ospiterà nella Sala degli Archi con la conferenza su “Il lavoro femminile minore in Venezia ai primi del ‘900: le lavandaie” a cura di Simonetta Balestri, e le Guide Labroniche che ci faranno da guida in Fortezza Nuova.

Un grazie va ai cittadini dei Quartieri che interverranno e a tutti coloro che si son messi a disposizione per realizzare questo evento.

“Ringraziamo Simurg Ricerche che ci ha seguiti in tutto il lungo e interessantissimo percorso partecipativo per il progetto “Condomini per quartieri eco-solidali” con la Regione Toscana che ci ha portati al bando collegato a questo progetto.

“Se ami la storia e un pezzo del tuo cuore batte per questi luoghi, ti aspettiamo!

Seguirà un aperitivo da SUD, un locale caratteristico della Venezia, sugli Scali del Pesce. L’aperitivo è offerto dal Comitato ai primi 25 partecipanti che confermeranno la loro presenza all’evento, inviando una mail! Per tutti è possibile partecipare, con un contributo evento, a prezzo ridotto (€4 piattino con bevuta)”.

Comitato Vivi la Venezia

Gruppo di Coordinamento

www.facebook.com/groups /vivilavenezia

Vivilavenezia@gmail.com