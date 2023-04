Home

Ambiente

18 Aprile 2023

Livorno 18 aprile 2023 – Vivicentro, finalmente qualcosa di bello in piazza Caproni e via Ricasoli

Finalmente qualcosa di bello e di nuovo per dare un aspetto migliore alla piazzetta intitolata al poeta livornese Giorgio Caproni, uno dei più importanti del secolo scorso, morto a Roma nel 1990. A lui venne intitolato anni fa lo slargo alberato sul lato di via Maggi verso piazza Cavour, quasi di fronte alle sede storica dell’istituto magistrale, ora Isis Niccolini-Palli. Lo spazio verde al centro della piazzetta era in totale degrado da anni e ora ha assunto un aspetto diverso grazie all’interessamento e all’impegno dell’associazione Vivi Centro che da tempo si occupa della cura dei rioni che costituiscono il cuore della città. Vivi Centro grazie al regolamento per l’uso dei beni comuni ha adottato il verde di largo Caproni ottenendo due interventi dell’ufficio parchi urbani del Comune che già nell’autunno scorso mise a dimora alcune piante. Nei giorni scorsi sono state piantumate nuove essenze che hanno notevolmente migliorato l’immagine dell’area verde che ora dovrà essere curata e mantenuta dai volontari di Vivi Centro, che naturalmente sperano nella collaborazione attiva degli abitanti della zona e hanno chiesto anche il sostegno di insegnanti e studenti dell’Isis.

In questo senso – dicono i soci di Vivi Centro – ci sono segnali positivi. Abitanti di via Maggi hanno espresso soddisfazione e interessamento per la sistemazione dell’area verde, che presto sarà ombreggiata dagli alberi di alto fusto esistenti, e anche il personale del vicino bar Jolie e del liceo musicale Niccolini-Palli hanno già dato una mano preziosa per innaffiare le nuove piantine, che vanno salvate dalle incursioni di cani lasciati liberi e dei vandali. Vivi Centro negli ultimi mesi ha anche riverniciato e curato le fioriere comunali tra via Ricasoli e via Sardi ottenendo anche qui l’incoraggiamento e il sostegno dei commercianti vicini. Si tratta di piccoli ma importanti passi avanti – aggiungono i volontari, che ringraziano tutti quelli che hanno sostenuto la loro iniziativa e che si spera vogliano unirsi a loro per la prosecuzione dell’attività di cura e sorveglianza a tutela del decoro, anche entrando a far parte dell’associazione. C’è anche un nuovo obbiettivo da raggiungere: largo Fratelli Rosselli, lungo gli scali D’Azeglio, la cui area verde dovrebbe essere adottata sempre da Vivi Centro per farla uscire dall’abbandono in cui si trova da tempo.

