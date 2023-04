Home

Vivicittà 2023 il racconto e i protagonisti della 38^ edizione (Foto)

2 Aprile 2023

In più di 400, tra competitivi e non, si sono presentati ai nastri di partenza della manifestazione internazionale UISP, ribattezzata quest’anno

“La corsa dei diritti”, andata in scena domenica 2 aprile a Livorno

Livorno 2 aprile 2023

A Livorno in altre 30 e passa città è stata “La corsa dei diritti”. Si è svolta nella mattina di domenica 2 aprile la 38° edizione di VIVICITTÀ, manifestazione podistica internazionale organizzata dalla UISP, quest’anno intenta a sottolineare, dato il momento storico globale, l’importanza dei diritti e della dignità di tutte le persone.

Nella città dei 4 Mori sono accorsi in 374 per partecipare alla gara competitiva da 10 chilometri che, sommati agli iscritti al circuito non competitivo da 5 chilometri, porta il totale dei partecipanti a oltre 400 persone da tutta la Toscana.

Il vincitore assoluto della 10 chilometri è stato Domenico Passuello, noto atleta livornese impostosi con il tempo super di 32:15, davanti a Lorenzo Bellinvia (32:35), entrambi tesserati per il Gruppo Sportivo Lucchese.

La prima donna a tagliare il traguardo, invece, è stata Giulia Aprile del C.S. Esercito, con il tempo di 34:54. Valido come 3° tappa del Criterium Podistico Toscano 2023 e per il Campionato regionale Uisp Corsa su strada 10 km, VIVICITTÀ a Livorno si è svolto sotto l’egida del Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche, con i patrocini del Comune di Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nonché in collaborazione con l’Asd Atletica Amaranto e con la partnership di Conad, Decathlon e +Watt.

La vice sindaco del Comune di Livorno Libera Camici ha sottolineato il valore dell’evento quale

«occasione per la città di accogliere e farsi scoprire, dando un segnale di solidarietà in questo momento storico caratterizzato dalla guerra in Est Europa»,

il responsabile Podismo Uisp Terre Etrusco-Labroniche Paolo Falleni ha tracciato un bilancio della manifestazione:

«È stata una giornata di sport eccezionale per la città e per il podismo livornese.

Sul percorso è andato tutto bene e la possibilità di portare in questo contesto sia la terza tappa del Criterium Podistico Toscano che il campionato regionale Uisp ha dato un valore aggiunto. La scelta di porre l’accento sui diritti, poi, è stata azzeccatissima.

Chiudiamo un’edizione caratterizzata da numeri importanti, ci speravamo. Speriamo di confermarli l’anno prossimo, se non addirittura di aumentarli».

I RISULTATI

L’anno scorso fu Giacomo Barontini il vincitore assoluto con il tempo di 32:49, che quest’anno sarebbe valso il terzo gradino del podio. Segno di un livello che cresce dal punto di vista della qualità all’interno del VIVICITTÀ made in Livorno.

Atleta polivalente, capace di distinguersi sia nel duathlon che nel triathlon, il livornese Domenico Passuello ha staccato tutti con il tempo impressionante di 32:15:

«Io sono nato in questo quartiere – dichiara Passuello – e mi piace tanto questo percorso.

Avere la possibilità di correre una gara sul lungomare non è da tutte le città, rappresenta un valore aggiunto. Finalmente sono riuscito a vincere una gara di corsa a Livorno, dove a mio avviso portare un evento come questo può fare solo bene, anche per far conoscere la città a chi viene da fuori».

Il secondo a tagliare il traguardo è stato Lorenzo Bellinvia (peraltro il più giovane atleta maschile della manifestazione) con il tempo di 32:45, mentre sul terzo gradino del podio c’è Hassan Wahid della Podistica Val di Pesa con 32:55.

Tra le donne, invece, il podio assoluto vede in cima Giulia Aprile del C:S. Esercito con 34:54, davanti a Roxana Maria Girleanu dell’Atletica Rivellino Piombino con il tempo di 38:42 e a Rosalba Giansante dell’Orecchiella Garfagnana con 38:45.

Il via alla manifestazione alle 9.30 da via dei Pensieri, con i soliti due percorsi distinti:

gara competitiva di 10 km, valida come 3° tappa del Criterium Podistico Toscano 2023;

passeggiata ludico-motoria con tragitto da 5 km e Nordic Walking non competitiva sulla distanza di 5 km.

La corsa competitiva si è inoltrata nel cuore della città passando dal centro fino a raggiungere il quartiere Venezia ed entrare in Fortezza Vecchia, per un passaggio suggestivo che farà da giro di boa per un tragitto che poi è proseguito verso sud sul lungomare di Livorno, per arrivare al traguardo presso il Campo Scuola.

Il percorso è stato presidiato da personale qualificato e volontario, insieme alla Polizia Municipale.

A bordo della pista del Campo Scuola si è svolta la premiazione finale di tutte le categorie, alla presenza, tra gli altri, della vice sindaco di Livorno Libera Camici, oltre Ilaria Stefanini (resp.le grandi eventi Uisp), Paolo Falleni (resp.le Podismo Uisp), e Fabrizio Bernabei in rappresentanza del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

