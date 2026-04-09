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Vivicittà, anche Livorno in gara domenica

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9 Aprile 2026

Vivicittà, anche Livorno in gara domenica

Livorno 9 aprile 2026 Vivicittà, anche Livorno in gara domenica

Tra le decine di sedi impegnate domenica nel Vivicittà c’è anche Livorno. Parliamo della grande manifestazione Uisp che mette a confronto e raggruppa in una classifica compensata le prove allestite su 10 km in tante città italiane e non solo, per un evento che affianca al significato agonistico anche un forte connotato sociale.

La gara livornese, sesta tappa del Criterium Podistico Toscano ma anche inserita nel Giro Podistico Valli Etusche, è allestita dal Comitato Uisp Terre Etrusco Labroniche in collaborazione con l’Atletica Amaranto e propone un percorso di 10 km ormai classico, disegnato attraverso le vie della città, affiancando a questo anche la non competitiva di 4 km e il nordic walking di 5 km, aperto anche ai nostri amici a 4 zampe. Appuntamento per tutti al Campo Scuola di atletica di Via dei Pensieri, per affrontare dalle 9:30 un tracciato che tocca tutta la parte vecchia di Livorno per poi sfociare sul lungomare e tornare al Campo Scuola.

Il costo delle iscrizioni è di 10 euro fino a venerdì 10 aprile, nel weekend si potrà provvedere allo stesso prezzo per la non competitiva, mentre per la prova agonistica l’onere sale a 15 euro. Saranno premiate le 5 società più numerose con un riconoscimento speciale per il più giovane e la più giovane. Lo scorso anno la vittoria è andata a Nicola Baiocchi in 31’55” e a Merylin Mazzotta in 40’05”, con ben 335 atleti classificati.

Per informazioni: Atletica Amaranto, https://www.facebook.com/p/Atletica-Amaranto-100034622096629/