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Vivicittà: domenica 12 aprile la gara competitiva e la camminata ludico-motoria in centro e sul lungomare

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9 Aprile 2026

Vivicittà: domenica 12 aprile la gara competitiva e la camminata ludico-motoria in centro e sul lungomare

Livorno 9 aprile 2026 Vivicittà: domenica 12 aprile la gara competitiva e la camminata ludico-motoria in centro e sul lungomare

Torna Vivicittà quest’anno con lo slogan: “Salto triplo: includere, rigenerare, innovare”. Tre parole che raccontano il percorso che Vivicittà propone alle città italiane:includere, perché lo sport deve essere un diritto accessibile a tutte e tutti; rigenerare, perché correre insieme restituisce vita agli spazi pubblici; innovare, perché la manifestazione continua a sperimentare linguaggi, pratiche e forme di partecipazione sempre nuove.

Questa visione prenderà forma domenica 12 aprile, quando Vivicittà tornerà a corrersi in contemporanea in tutta Italia e in altre città del mondo. L’edizione di quest’anno conterà 65 appuntamenti, con 23 gare competitive di 10 chilometri e 42 camminate ludico-motorie, confermando la dimensione popolare e partecipativa della manifestazione.

L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale alla presenza della vicesindaca Libera Camici, di Ilaria Stefanini responsabile Grandi Eventi Nazionali Uisp e di Paolo Falleni coordinatore Podismo.

A Livorno domenica 12 aprile il ritrovo sarà alle ore 7,30 al Campo Scuola in via dei Pensieri con partenza alle ore 9,30.

Per iscrizioni è necessario collegarsi al sito www.endu.it.

Il costo dell’iscrizione è di € 10 per la gara competitiva di 10 chilometri.

Se l’iscrizione viene effettuata il giorno stesso della gara la cifra diventa € 15.

La gara non competitiva di 5 chilometri ha un costo di iscrizione di € 5.

Si può partecipare alla gara non competitiva con il proprio cane.

Per evitare affollamenti la domenica mattina è possibile iscriversi già dal pomeriggio di sabato 11 aprile.

La gara competitiva di Vivicittà comprende la sesta tappa del Criterium Podistico Toscano e la seconda tappa del Giro Podistico Valli Etrusche.

Vivicittà è la corsa che ha dato il via alle stracittadine podistiche come le conosciamo oggi, unendo atleti di calibro mondiale e amatori, famiglie e semplici appassionati. Partecipare a questa manifestazione, anche solo guardandola in TV, o sui percorsi cittadini, ti fa venire voglia di correre, di metterti alla prova, di vivere l’esperienza alla tua velocità.

Vivicittà rappresenta proprio questo: un’opportunità per partecipare a una grande festa di sport sociale e per tutti. Inoltre, lo sport è anche un protagonista dell’attivismo civico, e ogni partecipante a Vivicittà, nel corso di questi 42 anni, ha contribuito come “sentinella” dei diritti, della pace, dell’ambiente e della solidarietà.

Autolinee Toscane

Domenica 12 aprile, per consentire lo svolgimento della manifestazione “Vivicittà 2026”, vi saranno variazioni alla viabilità, il che comporterà alcune modifiche al servizio bus. Pertanto, le linee 1+, 2+, 3, 4+, 5, 8N, 8R, 9, 10, 12, 102, 104 e 150 saranno deviate (https://www.at-bus.it/it/ viaggia/avvisi/deviazioni- linee-vivicitta-2026-livorno).

Le linee di Trasporto Pubblico Locale, dunque, che abitualmente percorrono i tratti stradali interessati dalla competizione suddetta, osserveranno itinerari alternativi già autorizzati per altre Linee TPL.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Divieto di sosta e di transito

In occasione di Vivicittà il traffico e la sosta urbane subiranno modifiche e per questo è istituito dalle ore 9,00 il divieto di transito nelle seguenti strade del centro abitato:

Corsa competitiva: via dei Pensieri nel tratto compreso tra via Salvator Allende e viale Nazario Sauro, viale Nazario Sauro (carreggiata lato sud) nel tratto compreso tra via dei Pensieri e via Caduti del Lavoro, via Caduti del Lavoro, via Roma nel tratto compreso tra via Caduti del Lavoro e piazza Giacomo Matteotti, piazza Giacomo Matteotti, via Roma nel tratto compreso tra piazza Giacomo Matteotti e via Giovanni Marradi, via Giovanni Marradi nel tratto compreso tra via Roma e via Ricasoli, via Ricasoli (limitatamente ai veicoli abitualmente autorizzati a percorrere la strada medesima secondo la normativa vigente), piazza Cavour, via Cairoli, largo del Duomo, piazza Grande, via Claudio Cogorano, piazza del Municipio nel tratto compreso tra via Claudio Cogorano e via del Porticciolo, via del Porticciolo, via della Venezia nel tratto compreso tra via del Porticciolo e Viale Caprera, tratto antistante la cosiddetta Erta dei Risicatori, via della Cinta Esterna (nel tratto compreso tra il ponte Santa Trinità e il Varco Fortezza), piazza Italo Piccini, piazza Giuseppe Micheli, via Enrico Cialdini, scali Adriano Novi Lena, via Gaetano D’Alesio, piazza Luigi Orlando, viale Italia nel tratto compreso tra piazza Luigi Orlando e via dei Pensieri, via dei Pensieri nel tratto compreso tra viale Italia e via Salvator Allende, via Salvator Allende nel tratto compreso tra via dei Pensieri e l’ingresso carrabile del campo sportivo “Renato Martelli”.

Corsa non competitiva: via dei Pensieri nel tratto compreso tra via Salvator Allende e viale Nazario Sauro, viale Nazario Sauro (carreggiata lato sud) nel tratto compreso tra via dei Pensieri e via Carlo Cattaneo, via Carlo Cattaneo nel tratto compreso tra viale Nazario Sauro e via Vincenzo Gioberti, via Vincenzo Gioberti, via Niccolò Machiavelli nel tratto compreso tra via Vincenzo Gioberti e via dei Pensieri, via dei Pensieri nel tratto compreso tra via Niccolò Machiavelli e via Salvator Allende, via Salvator Allende nel tratto compreso tra via dei Pensieri e l’ingresso carrabile del campo sportivo “Renato Martelli”.

Istituzione del divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti nelle strade (con senso di marcia ad “immissione”) che si intersecano con l’itinerario di cui sopra.

Dalle ore 7,00 istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Salvator Allende nel tratto compreso tra via dei Pensieri e l’attraversamento pedonale posto all’altezza dell’ingresso della Piscina Olimpica “Camalich”.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Francesco Redi per 20 metri a partire dall’intersezione con via Calzabigi, al fine di consentire un’agevole passaggio delle linee di Trasporto Pubblico Locale.

Dalle ore 9,00 la deroga per la vigente disciplina di Direzione Obbligatoria “Diritto” in via Francesco Redi all’altezza dell’intersezione con viale Goffredo Mameli, attualmente riferita ai soli velocipedi, deve considerarsi estesa anche a veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale.

Sempre dalle ore 9,00 abrogazione della Direzione Obbligatoria a destra in via del Mare all’altezza dell’intersezione con viale Italia.

I divieti di sosta e traffico avranno efficacia domenica 12 aprile 2026 fino alle ore 12.30 per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti nei tratti stradali di volta in volta interessati.

Interventi

Vicesindaca Libera Camici

“Collego da sempre Vivicittà alla primavera perché questo è il momento dell’anno in cui si svolge.

Lo sport è un’occasione, un momento in cui si riscopre lo stare insieme, il valore della comunità e favorisce la socialità. La particolarità di Vivicittà è la possibilità di vivere contemporaneamente una gara competitiva e una passeggiata ludico-motoria con l’opportunità di essere accompagnati dal proprio amico a quattro zampe. L’auspicio è che molti atleti e molte persone che hanno voglia di fare una camminata in città e sul lungomare, si uniscano all’evento e che partecipino famiglie intere. Il mio sincero ringraziamento va a Uisp Terre Etrusco-Labroniche che ha organizzato l’evento sportivo e all’Asd Atletica Amaranto”.

Ilaria Stefanini responsabile Grandi Eventi Nazionali Uisp ha rivelato la novità di quest’anno che consiste nella replica di Vivicittà, in un altro momento rispetto a domenica 12 aprile, che si correrà all’interno del carcere delle Sughere. La data sarà comunicata più avanti.

Paolo Falleni coordinatore Podismo di Vivicittà (Livorno) ha presentato il percorso con partenza dallo Stadio per proseguire in via dei Pensieri, viale Nazario Sauro, via Caduti del Lavoro, via Roma, piazza Giacomo Matteotti, via Giovanni Marradi, via Ricasoli, piazza Cavour, via Cairoli, largo del Duomo, piazza Grande, via Cogorano, piazza del Municipio, via del Porticciolo, via della Venezia, via della Cinta Esterna, zona Fortezza Vecchia (novità di quest’anno), piazza Micheli, scali Adriano Novi Lena, via D’Alesio, piazza Luigi Orlando, viale Italia, via dei Pensieri, via Salvator Allende e arrivo al Campo Scuola.